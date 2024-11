Főként töltve, de kínálták babbal vagy csülökkel is a finom káposztát (mi szóltunk előre!). Meg persze a pezsgős párolt lilakáposzta illata is belengte a kőszegi Fő teret. No és Márton? Hát persze, hogy libacomb is dukált ez utóbbihoz: szép sorokban, pirosra sülten várták az érdeklődőket. Akikben aztán nem is volt hiány: ők is szép sorokban vártak. Szerencsére nem sokat, mert a kiszolgálás igen gyors, profi volt, amikor ott jártunk. A káposztát kerülők sem maradtak hoppon a fesztiválon: juhtúrós lepényekkel, grilltálakkal, frissensültekkel és lángosokkal is várták az ide érkezőket. A szerb ízek kedvelői többek között pompás pljeskavica és rablóhús kínálatával és ízeivel gazdagodtak, de a libacomb, libamáj (sőt, libatepertő) itt is kötelező darab volt.

Fesztivál káposztával, libával és forraltborral

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Italok is kaphatók a fesztiválon

Nem kellett nélkülözni a hideg – meleg italokat sem. Ez utóbbiak forró tea és (sokféle ízben kínált) forralt bor formájában jelentek meg. A szomjazók sört, bort és pálinkákat is találtak a fesztiválon. Kézműves- és piactér is fogadta a vendégeket: ezek jobbára a Kossuth Lajos utca felé voltak fellelhetők, ahol a házias sajtok, szalámik kínálták magukat (kóstoltatással), de volt sok édesség és néhány bazár is.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Kulturális eseményekkel is készültek a rendezők. Szombaton fellépett a Réparetekmogyoró Gyerekzenekar, a Jako Duo, az Övön Alul, este nyolctól pedig Dj Danger Retro buli volt. Vasárnap délután kettőtől pedig a Jako Duo ismételt.