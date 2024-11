Kellemes forralt bor illat: ez az első impulzus ért bennünket a szombathelyi Fő téren. A tegnap megnyitott adventi vásár „gasztro negyede” az elmúlt évekhez hasonlóan most is a Városháza felőli sarokban található meg. Sok-sok árus és a finomságok meglehetősen széles választéka fogadja az éhező-szomjazó közönséget. Kezdjünk az említett forralt borral – legalábbis az árával. Egységesen mindenütt hatszáz forint egy deci, akár vörös, akár fehér bor az alapja. Legtöbbször a két decis, 1200-as árat tüntetik fel: úgy látszik, ez a legnépszerűbb adag. Maradjunk hát ennél: rumpuncs 1000-1200, grog 1500, a forralt Aperol Spritz 1600 - 1900 forintot kóstál. Akad krampampuli is, ami eredetileg egy bányászital: nádcukron égettek meg aszalt gyümölcsöket, és ezt teszik alkoholba – jelen esetben rumba. Ez a forró ital kétezerért próbálható ki, szintén két decis adagra számítva. Egy forró tea hatszáz, egy forró csoki pedig 800 forint a vásárban.

Finomságok az adventi vásárban: mit, mennyiért?

Fotó: Cseh Gábor

Finomságok minden mennyiségben, széles palettán

Üveges borokat hoztak Kőszeghegyaljáról is, de van itt Villányból és több balatoni szőlészetből is. Az árak egy üveg (0,75 liter) esetén négyezertől hét-nyolc ezerig jellemzőek. Vehetünk Szeged környéki gyümölcsborokat eper, feketeribizli ízben is, de van meggyes-szegfűszeges-fahéjas is.

Az ételek palettája is széles: a harcsapaprikás túrás csuszával 3790 forint, egy adag hekk hasábburgonyával 3690, langalló 2200 és 2600 között, sült kolbász 3200 forintért szerezhető be. Minőségi hamburgereket 2600 és 3500 forint között vehetünk: itt még forralt sör is kipróbálható! A lángosok árai 1400 - 1600 körül mozognak. Velős pirítós ezerötszázért, minőségi zsíroskenyér hétszázötvenért kapható.

Láttunk ementáli sajtot – egyenesen Tirolból – ami 96 kilós, és ezer liter tejből készült: kilója potom 18.600 forint. Sült olasz gesztenye adagja 2200 forint, a kürtőskalács 2500 - 3000 forint között kapható.