A hosszú hétvégén rengetegen keresik fel szeretteik sírját Szombathelyen is.

Nagy a forgalom a temető bejáratánál is. Van, aki az utolsó pillanatban szerzi be a gyertyákat, koszorúkat.

Fotó: Szendi Péter

Amint az várható volt, az átlagoshoz képest jóval élénkebb forgalommal szembesültünk mindenszentek napján a Jáki úti temető környékén, kora délután torlódás azonban még nem alakult ki. Rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést – rendőri jelenlét mellett keresnek maguknak parkolóhelyet az autósok.

Rendőri irányítás a Jáki úti temetőnél

Fotó: Szendi Péter

Parkoló járművekkel teltek meg a szomszéd utcák is, és többen választják a gyaloglást: a közeli bevásárlóközpontban teszik le az autókat. A látogatók közül van, aki az utolsó pillanatban szerzi be a gyertyákat, koszorúkat. A temető környékén ezt is megtehetik.