Internetes források az évszakhoz képest igen kellemes, napsütéses és száraz, derült időt jósolnak most hétvégére. Ideális körülmények tehát egy kellemes kirándulásra, túrára! És a gyönyörű színekben tobzódó Kőszegi-hegység amúgy is szinte „elvárja” ilyenkor mindenkitől, hogy meglátogassa. Tehetjük ezt persze autóval is, de az élményt megsokszorozhatjuk, ha gyalogosan vágunk neki. Ehhez – velemi indulással – a Források útja remek ösvényeit ajánljuk. Az elnevezés nem véletlen: akár öt különféle forrást útba ejthetünk utunk során. Ami nem több, mint hét kilométer, tehát akár kicsikkel is bátran nekivághatunk! Kiinduló pontként adja magát a Stirling-villa (vagy Alkotóház, ki hogy ismeri): akár busszal, akár autóval érkeztünk eme bájos falucskába, ez az épület (és parkolói) csak pár lépés. És fent a horizonton már szinte lebegve látható a fehér falú kápolna: na, oda megyünk először!

Források útján: egy könnyű őszi kirándulás

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Források, szép sorban

A buszfordulónál már látni fogjuk a kék kereszt turistajelzést (rövidítve K+): ez tényleg egy kékkel mázolt plusz-jel a fehér téglalapon. Sokáig ezen megyünk, ezt követjük – amit kísérni fog a sárga Alpannonia-jelzés is (sárga négyzetben stilizált, kanyargó fehér „a” betű). A Petőfi utcában a balról szinte lángolóan vörös fa után lesz egy „foghíj” a beton korláton: oda vezetnek le a jelzések (itt még egy piros sáv is kísér). Kövessük őket! Alig pár lépés után úgyis megállunk, ha most látjuk először a Nutschy-sétányt. Igazi mesevilágba csöppenünk itt: padok, kis fahíd, csobogó patak, egy forrás (a Vasa-kút), kis vízesés és még egy szökőkút is fogad. Aztán egy nemrégiben közösségi munkával felújított lépcsősor vezet tovább. Jobbról felmehetünk a Szerelemszigetre is, aztán a szintén felújított hidat is elhagyjuk, és pompás ösvény visz tovább – közben jobbról a hajdani Avar-szálló is fel-felbukkan.

Források útján: egy könnyű őszi kirándulás

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Nekivágunk

Így érkezünk ki a faluból a hegyre vezető aszfaltútra. A piros sáv elkanyarodik jobbra: vessünk rá egy pillantást, mert túránk végén azon fogunk majd ide visszaérkezni. Most azonban még hűségesek maradunk a K+ jelzéshez: ami balra visz. A szerpentin első erős, jobbos kanyarjáig kell csak aszfaltot koptatnunk. Itt kiegyenesítjük az utat, azaz: balra letérünk róla. Megkezdjük a Szt. Vid kápolnáig tartó szuszogós emelkedőnket, ami a „Kultúrák tanösvénye” nevet viseli. Nem véletlenül: ez a hegy már az őskorban is ismert és járt volt, sőt: bányászat nyomait is felfedezték. Több ismeretterjesztő táblánál is megállhatunk, olvasgathatunk.