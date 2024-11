Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki Baranya vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. Ezenfelül a jelenlegi járványhelyzet miatt Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben szigorú intézkedéseket rendelt el a hatóság - írja cikkében a Mandiner.

Ahogy arról október elején beszámoltunk, Hajdú-Bihar és Fejér vármegyében elhullott nyári ludakban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus H5N1 altípusát. Akkor alig néhány nappal az első vadmadár esetek igazolása után házi baromfiállományban is kimutatta a madárinfluenza jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Pár nappal később a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Öcsöd településen mutatták ki a betegség jelenlétét.

Október közepén arról írtunk, megemelkedett elhullás és az idegrendszeri tünetek miatt gyanakodott az állattartó a madárinfluenzára a Csongrád-Csanád vármegyei májhasznú kacsatelepen. A járványban érintett 9500 darabos állományt felszámolták a szakemberek.

A Maninder szerint az állategészségügyi hatóság egész Bács-Kiskun vármegye területére, valamint Csongrád-Csanád vármegye jelentős részére is kiterjesztette a védő-és megfigyelési körzeteket. Csongrád-Csanád vármegye korlátozással nem érintett területein pedig megtiltotta valamennyi hasznosítású vízibaromfi állomány betelepítését.

További intézkedés, hogy Magyarország teljes területén tilos a baromfi és más, fogságban tartott madarak vásárokba történő bevitele, valamint díszmadár- és galambkiállítások tartása.

Mire számíthatunk Vas vármegyében?

Tavaly október végén fokozott madárinfluenza-veszély miatt a kereskedelmi célból tartott baromfik kötelező zártan tartását rendelte el a magas kockázatú területeken Pásztor Szabolcs országos főállatorvos. Akkor Erőss Ádám, a meggyeskovácsi székhelyű Rábamenti Agrár Kft. cégvezetője lapunknak nyilatkozott a vasi helyzetről.

Kifejtette, a madárinfluenza házi- és vadon élő madarak betegsége, évek óta az Alföld tekinthető a vírus gócpontjának. Megjelenését időjárási és tartási körülmények is befolyásolhatják. A madárinfluenza melegágyának tekinthetők a víziszárnyasok, hiszen esetükben a vadmadarakkal történő közvetlen vagy közvetett érintkezés kockázata nagy. Kelet-Magyarországon olyan közel vannak egymáshoz az állattartó telepek, hogy nem csak szállítás során, de akár légi úton is átterjedhet a vírus egyik helyről a másikra. Elég, ha egy fertőzött állat tolla, pihéje elszáll, már meg is van a baj; továbbá gondozón vagy a szellőztető rendszeren keresztül is könnyen bejut az épületbe a fertőzés.