Tudják-e, hogy nem is akármilyen dallammal énekeljük ezt a kedves kis dalt? Kodály Zoltán zenésítette meg! Amint például az „Ürgeöntés”, a „Házasodik a vakond”, a „Lepkeesküvő” és az „Egy kis malac röf-röf-röf” című Gazdag Erzsi által írott verseket is.

Kodály Zoltán és Gazdag Erzsi költőnő

A fotó eredetije a Berzsenyi Dániel Könyvtár gyűjteményében található

Nincs Magyarországon olyan gyerek (és felnőtt), aki ne tudná Gazdag Erzsi egy-egy költeményét. Sőt: ma már dédanyák lehetnek, akik először tanulták és mondták rímeit, és dalolták a Kodály Zoltán megzenésítette költeményeit. Ez a költészete játékos, könnyen tanulható. Néhány a legnépszerűbbek közül: Volt egyszer egy Mesebolt, Hóember, Itt a farsang, áll a bál, Hóember, A cinege cipője, A kiskakas rézgarasa, Az üveggolyó, A bohóc köszöntője, A méhecske inge – kinek melyik rémlik egykori óvodai fellépéseiből?

Gazdag Erzsi életében megjelent kötetei

Üvegcsengő: 1938,

Palika flótája: 1954,

Mesebolt: 1957, 1961, 1967, 1978, 1984;

Száll a sárkány: 1959,

Hívogató: 1967,

Egérlakta kis tarisznya: 1970,

Ringató: 1974,

Mézcsorgató: 1981,

Bíztató: 1986,

halála után: Meseforrás: 1990

pótolhatatlan alapanyagként szolgálnak a kisgyermekkori irodalmi, zenei és szép beszédre neveléshez. A hazai óvodákban máig több mint ötven versét tanítják tucatnyi kötetből; a gyermekek pedig örömmel sajátítják el az erős zeneiségű, képekben gazdag, egyszerű nyelvezetű költeményeket.

Az óvónőkön kívül a tanítónők is alkalmazzák

Megkérdeztünk óvónőket:, és kiderült: az óvodapedagógiai köteteken kívüli verseket is tanítanak még Gazdag Erzsi önálló versesköteteiből is, tetszés szerint.

A költőnő versei szerepelnek továbbá a Nemzeti Alap Tantervben, főleg első-második osztályban, és megzenésített versei benne vannak az énekkönyvekben is. Gyakorló pedagógusok elmondása szerint a tanítónők a NAT-on kívüli verseket is vonnak be az oktatásba, különösen azokat, amelyeket a gyerekek az óvodából jól ismernek és szeretnek, így felhasználhatják a „ráismerés örömét”, ezekre építhetik az új tanulnivalókat, ami megkönnyíti a munkájukat.

Szeretik Gazdag Erzsit a tanítónők, mert érthető, közel áll a gyerekekhez, és jól lehet használni az érzelemviláguk, nyelvi kifejezésmódjuk fejlesztésében. A betűtanításnál is előkerülnek a versei, aktuálisan azok, amelyek szókincse tartalmazza a tanulandó betűt. Mivel a fantáziájukat megmozgatja, rajzórán is előkerülnek a művei, amikor illusztrációkat készítenek a versekhez.