A faluban igazán változatos, gazdag programokkal várják az adventi, ünnepi készülődés jegyében a közösségre, programokra vágyókat. Ezen a hétvégén indul a sorozat – és a híres templom sem marad ki a lehetőségek közül. Sőt! November 29-én, pénteken este hattól „Megszólít a jáki templom” címmel hívogatják az élő zene és ének kedvelőit. Az adventi koncerten Soós János orgonaművész lép fel, és három kórus énekében is lehet gyönyörködni. Szentgotthárdról a Szent Bernát, Jákról pedig a Szent Cecília Kórus tagjai fognak énekelni, de a helyi iskola gyermekkórusa is el fogja varázsolni a vendégeket, ez egészen bizonyos…

Másnap, szombaton este hatkor lobban majd fel az idei első gyertyaláng az adventi koszorún a Pajtában. Az eseményt az Egyházközség műsora teszi még meghittebbé. Öt órától egyébként – mint minden adventi szombaton – most is kézműves vásár és egy kis forralt borozás is várja a résztvevőket. Ez utóbbihoz kérik, hogy mindenki hozza saját bögréjét!