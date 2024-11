„Díszpolgári Cím” adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki a hazai, illetve a nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, vagy sportéletben kiemelkedő eredményt ért el, és ezzel a város polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, illetve hozzájárult Szombathely fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz. A díszpolgár nevét a Díszpolgárok Könyvébe kell bejegyezni.

A Díszpolgári Címet

Geszler Mária Garzuly kapja.

Geszler Mária Garzuly 1941-ben született Budapesten. Művészeti tanulmányait 1960 és 1965 között a budapesti Magyar Iparművészeti Főiskolán végezte, mestere Csekovszky Árpád volt.

Tanulmányai befejeztével Magyarszombatfán, majd Szombathelyen telepedett le.

Az autonóm művészi munkásság mellett számos, az iparral szorosan összekapcsolódó szakmai feladatot is vállalt: 1965-ben a Hódmezővásárhelyi Majolikagyár tervezője, majd 1966 és 1976 között a Magyarszombatfai Kerámiagyár tervezője volt. Művészi munkássága során több magyar és külföldi alkotói csoportosulás tagjaként lépett fel műveivel: részt vett az alkotótelepi és szimpozion-mozgalomban. Szoros kapcsolatokat ápolt és ápol az 1970-es évektől a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióval.

Munkásságát rendkívül aktív szakmai tevékenység jellemzi, a megannyi hazai és külföldi kiállításon, rangos iparművészeti, kerámiaművészeti seregszemlén elnyert díj pedig tanúsítja művészetének magas színvonalát. 1985-ben Bajor Állami Díjjal, 1979-ben Munkácsy-díjjal, 2018-ban Kossuth-díjjal, 2019-ben pedig a Francia Grand Prix / Vallauris-díjjal ismerték el művészi tevékenységét. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban életműdíjjal tüntette ki a művésznőt.

A keleti kultúra és művészet öröksége, formavilága, motívumkincse diákévei óta foglalkoztatja. Korábban is sokat utazott a Szovjetunió közép-ázsiai városaiba, majd 1996-ban Nagoya-Sagában nemcsak a japán kerámiaművészettel, hanem a kultúrával, irodalommal, a keleti szellemiséggel is alaposabban megismerkedhetett. Mindez nagy hatással volt alkotói tevékenységére, azóta is számos alkalommal tért vissza Japánba.