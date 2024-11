Az állatvédők és a hatóságok összehangolt Vas vármegyei akciójáról az osztrák portál is többször beszámolt a napokban. A Pfotenzukunft állatvédő szervezet képviseletében Miskolczi Tamara nyilatkozott nekik. A lap tegnap arról írt: grazi állatorvos által aláírt egészségügyi papírokat találtak a csöngei szaporítótelepen. Azt, hogy az állatorvos tisztában volt-e azzal, hogy ügyfele magyarországi gazdaságában milyen állapotok uralkodnak, jelenleg is vizsgálják a hatóságok.

Csöngei szaporítótelep: a Krone Zeitung arról ír, grazi állatorvos alárása szerepelt a papírokon

Fotó: Unger Tamás / Forrás: Unger Tamás

Csöngei szaporítótelep: Ausztriába és Németországba adhatta el a kutyákat

Miskolczi Tamara szerint évek óta tenyészti és értékesíti kutyáit az osztrák nő Ausztriában és Németországban - erről még szerdán írt a lap.

Épp ott voltam, amikor a rendőrök bementek a házba. Mrs. M. úgy tett, mintha aludna, pedig az összes kutya őrülten ugat, és az ingatlan tele volt emberekkel, ez hihetetlen

- mondta szerdán a Krone Zeitungnak az állatvédő.

A lap egy másik cikkében arról is beszámolt: 1500 euró körül mozog egy ausztrál juhász kutya kölyökkutyájának ára, aminek papírjaiból nem derül ki a magyarországi "sötét múlt". Egy stájer állatorvos bélyegzője az okmányokon, és az ausztriai átadás során feltehetően a gazdik nem is sejtették, hogy új kedvencük és alomtársai, valamint szüleik mit éltek át mintegy 50 kilométerre az osztrák-magyar határtól. Az üzemeltető felkutatása folyamatban van, és az osztrák hatóságokat is értesítették.

Nemzetközi elfogatóparancs az osztrák nővel szemben

Az MTI pénteken 12 óra 15 perckor közzétett cikkében már arról írt: a jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó osztrák nővel szemben állatkínzás bűntette miatt indítottak eljárást, a Celldömölki Rendőrkapitányság állatkínzás gyanúja miatt nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene.