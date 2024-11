Megette a társát az éhhalál elkerülésére

A szélsőséges példák bevilágítanak a lágerek embertelen, irracionális világába. Háttérként állandó éhezést, folyamatos megaláztatásokat lehet elképzelni, az emberi érzések rombolását - például amikor karácsonyra a söprűt díszítették fel, mivel nem volt más, az őr azt is szétrúgta. Rettenetes hideg is volt, ami elől csak a rogyásig való munka jelentett menekvést, mínusz 35 fokig még kihajtották a rabokat dolgozni. Eközben állandó életveszélyt jelentett a köztörvényes bűnözőkkel való együttlét – a politikai elítélteket velük zárták össze -, a késelés mindennapos volt. Megszökni pedig lehetetlen, hiszen végtelen hómezők vették körül a lágert, ezer kilométerre nem volt semmi, csak a kemény tél. Nem sikerült annak a rabnak sem, aki másodmagával szökött meg, és hogy az éhhalált elkerülje, az elbeszélés szerint addig ette a társát, míg csak a feje maradt, akkor aztán feladta magát. A fejet elrettentésül körbe hordozták a lágerben…

A Gulag és a családom - Túlélők történetei a családi emlékezetben című könyv borítóját Trifusz Péter tervezte a fotón szereplők hozzájárulásával

Fotó: Szendi Péter

Szerelem az embertelen, irracionális világban

A sok rettenetes között nem kevésbé elképesztő, de szép történetet is hallottak az interjúk során a szerzők. Jártak olyan családnál, ahol mindkét szülő lágerben volt: az apa a Vorkuta folyó egyik partján a férfi táborban, az anya a másik parton lévő női táborban. De ez az elszeparáltság sem tudta megakadályozni a megtartó emberi kapcsolat kialakulását. A fiuk mesélte a történetet: az apja lakatos volt, átvitték egyszer valamit megjavítani a női táborba, akkor látta meg az anyját. Ennyi elég volt a szerelem fellobbanásához: a férfi és a nő lefizetett őrök révén levelezni kezdtek, apró ajándékokat küldtek egymásnak. Az évek során csak egyetlen egyszer tudtak találkozni. A különleges randevúhoz alkalmat egy nő halála adott, akit a táboron kívül kellett eltemetni. A szerelmes férfi jelentkezett, hogy segít - baltával gödröt ásott a fagyott földbe-, és a halottat kísérő nők között ott volt a szíve választottja is… A férfi még egyszer megpróbálkozott azzal, hogy lássa őt: amikor hírét vette, hogy a nőt egy másik táborba viszik, beugrott a két tábort összekötő drótkötélpályán futó csillék egyikébe, azon jutott át a női táborba, hóvihar közepette, a fagyhalált kockáztatva. Elfogták az őrök, majdnem meg is ölték érte, fél évet töltött emiatt fogdában. Legközelebb már csak a hazafelé tartó vonaton találkoztak, és még ott megkérték Böröcz Sándor evangélikus lekészt, hogy adja össze őket. 1955. november 25-én értek Magyarországra, öt nap múlva itthon, hivatalosan is házasságot kötöttek.