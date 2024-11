A hívő lélek imádkozik és szentmisét is mutatunk be a megholtakért. Temetések alkalmával a sírokat beszenteljük, de ezen a napon, kérésre, az új síremlékeket megáldjuk. Gyertyát gyújtunk, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik. A húsvéti gyertya a feltámadt Krisztust jelképezi, az örök világosságra utal, s életünk végső értelmére is rámutat.