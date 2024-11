A szabadgyökerű növényeket kifejezetten késő ősszel, kora tavasszal tanácsos földbe rakni, de nyugodtan választhatunk most is konténereseket - a különbség annyi, hogy utóbbitól előbb remélhetünk termést. Addig azonban még jó néhány évnyi gondoskodásra van szüksége a fának. A gyümölcsfa ültetése során érdemes néhány egyszerű szabályt betartani. Marth József, az egyik szombathelyi kertészet szakembere avat be a részletekbe.

Gyümölcsfa ültetése: nem mindegy, hogyan

Gyümölcsfa ültetése: tippek kezdőknek

Ahhoz, hogy a gyümölcsfa jól érezze magát a helyén, megfelelő méretű gödörre lesz szüksége. Jó, ha a gyökérzet mellett marad még fellazított talaj, így a növény regenerálódhat, mielőtt a mi vidékünkre jellemző kemény, agyagos talajjal találkozik. Ne feledkezzünk meg a tápanyagutánpótlásról sem: a legideálisabb, ha a gödör legaljára, a gyökérzettől földréteggel elválasztva, helyezzük ki. Jó tudni: a nagyobb, vastagabb gyökerek elsősorban támasztékként szolgálnak, a hajszálgyökereken keresztül táplálkozik a növény. Ebben úgy is segíthetjük, ha elültetés előtt néhány órára vízbe állítjuk a fát.

Rögtön az ültetéskor tanácsos kikarózni - legalább kettő, de inkább három oldalról - a fát. Mart Józseftől megtudjuk: a frissen ültetett gyümölcsfának nagy szüksége van a csapadékutánpótlásra a hideg, téli hónapokban. Ha nem fagyott a talaj, és nem érkezett elég eső, hó, havonta egyszer-kétszer öntözzük meg a fát - mintegy 5-10 liter elegendő alkalmanként. Az első metszéssel ugyanakkor várhatunk az első rügyfakadásig. A gyümölcsfa ültetése után célszerű egy lemosó permetezést alkalmazni, hogy a megtelepedett kártevőket meggyérítsük. Ezt tavasszak ismételni kell.

Marth József a mi vidékünkre elsősorban az alma, körte, cseresznye, esetleg az őszibarackfát ajánlja. Aki meggy, illetve sárgabarack ültetésében gondolkodik, számoljon a talajjavítással járó munkálatokkal is. A kertészetben úgy tapasztalják: amennyire népszerűek új fajták, annyian keresik a régi, hagyományos gyümölcsfákat is – utóbbiak állítólag jobban alkalmazkodnak a vegyszermentes kertészkedéshez.