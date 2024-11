0-24-ben várják a bejelentéseket a téli krízisidőszakban

Azt is megtudtuk: a városban két utcai szolgálat négy szociális munkás közreműködésével látja el a feladatot. A Féhe Kft. megyei szinten működteti a téli időszakban a krízisautót, melynek munkatársai 0-24 órában várják a bejelentéseket. Ebben az időszakban a cél az életmentés, a fagyásos sérülések illetve a tragédiák elkerülése.

A Zanati úti hajléktalan szálló az év 365 napján 0-24 órában várja a rászoruló ügyfeleket. A szálló szolgáltatásainak igénybevétele feltételhez nem kötött, azt alkoholos befolyásoltság, esetleges szerhasználat esetén is igénybe lehet venni.

Az utcai szolgálat gépjárműveiben gyógyszer, tartós élelmiszer, konzerv, meleg tea, pokróc, hő védő fólia, vastag ruházat áll a hajléktalan emberek rendelkezésére, hogy krízis esetén segíteni tudjanak a szakemberek.

Otthon is fázhatunk

Az idei esztendőben is nagyon fontos, hogy a lakásban élő, de fűteni nem akaró/tudó emberekre is odafigyeljünk. Mint megtudtuk, ennek okán a Pálos Károly Családsegítő Szolgálattal napi szintű a kapcsolat, a szakemberek kidolgozott protokoll szerint végzik a munkájukat. Elhangzott: Szombathely város idén is biztosítja a legrászorulóbbak számára a szociális tűzifát.