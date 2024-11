„A csillagok, ha mesélni tudnának”: ezzel a címmel tartott 35 éves jubileumi műsort a kőszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes. A szombat esti előadást a Jurisics-vár Lovagtermében, telt ház előtt rendezték meg, óriási sikerrel. A kötelező előregisztráció már napokkal előbb betelt, így a műsort online is meg lehetett tekinteni.

A Hajnalcsillagról meséltek a csillagok Kőszegen

Fotó: Unger Tamás

Fergeteges Hajnalcsillag előadás

Két részből állt a műsor: először egykori táncosok álltak össze most pár hónappal ezelőtt és gyakoroltak erre az alkalomra. Egy felcsíki tánccal kezdtek, majd őket követték a legkisebbek: óvodások, illetve kisiskolások. És utána következett egy nagyon szép pillanat: a régi táncosok közül nagyon soknak a gyermeke, illetve többeknek több gyermeke is táncolt a kicsiknél… És a végén volt egy örömtánc: a szülők a gyermekeikkel. Ez egy nagyon megható pillanat volt, amikor – úgymond – a múlt, a jelen és a jövő találkozott a színpadon. Itt nagyon sok érzelem szabadult fel sokakból, ami a vastapsban is megmutatkozott.

Ezután a jelenlegi aktív csoport mutatott be somogyi táncokat. Ennek az adott különleges hangsúlyt, hogy Zsigmond Barbara, a mostani művészeti vezető első koreográfiája. A Hajnalcsillag Táncegyüttes művészeti vezetője, Dvorákné Kővári Anikó ugyanis három évvel ezelőtt elhunyt – az ő helyét vette át, nem könnyű helyzetben Zsigmond Barbara. Az eggyel nagyobb utánpótlás csapat következett, a Kis Göncöl: itt tíz-tizennégy év közötti fiatalokról van szó. Ez is Zsigmond Barbara koreográfiája volt: Rábaközi táncok, és utána egy Magyarbődi karikázó: a báziscsoport Anikó utolsó koreográfiáját táncolta. Utána a Boglya zenekar zenélt, majd az első „félidőt” egy Vág-Garamparti randevú tánccal zárták. Ezt erre az alkalomra készítették el; színpadon eddig még nem mutatták be: ez Csollány Csaba és Csollányné Horváth Krisztina koreográfiája.