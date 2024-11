Nemrégiben számoltunk be róla, két ütemben több mint 3000 kilogramm ponttyal gazdagodtak a vasi vizek. Ahogy akkor megírtuk, folytatódtak az őszi haltelepítések. Az október 23-i héten összesen 7310 kilogramm őshonos hal érkezett - közölte Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. Hozzátette: a szervezet célja, hogy minél több és változatos halfajjal gazdagítsák a kezelésükben lévő horgászvizeket, ezért is megragadták az országos pályázati lehetőségeket - ezúttal a Magyar Országos Horgász Szövetség közel 50 százalékban támogatja az őszi telepítéseket.

Haltelepítés a vasi vizeken

Buzsákról egyenesen a vasi vizekbe

A hét elején 1900 kilogramm balatoni sudár ponty és 4300 kilogramm vegyes keszeg, október 23-án 410 kilogramm válogatott dévérkeszeg érkezett a Püspökmolnári Kavicsbánya-tóba több haltermelőtől. Október 25-én, pénteken kétnyaras balint, compót és keszeget telepítettek be Vasba a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Buzsáki telephelyéről.

Puskás Norbert részletezte, pénteken a Szombathelyi Csónakázó-tó és Horgásztóba vegyes keszeg 300, II. nyaras balinból 50, III. nyaras compóból 100 kilogramm került. A Magyarszecsődi kavicsbánya-tóba II. nyaras balinból 50, III. nyaras compóból 50 kilogramm jutott. A Rába folyó Vas vármegyei szakasza 100 kilogramm II. nyaras balinnal gazdagodott, a Vasvári tavak vize pedig 50 kilogramm III. nyaras compóval frissült. Az ügyvezető elnök szólt arról is, a következő hetekben további keszeg és ragadozó fajok is kihelyezésre kerülnek, hogy még több lehetőség nyíljon a sikeres halfogásra. Egyúttal is felhívta a pecások figyelmét a jogszabályban és a horgászrendben foglalt alsó (minimum 30 centiméter) és felső (maximum 50 centiméter) méretkorlátozásra a ponty esetében, valamint a heti (6 darab nemes hal) és napi (2 darab ponty) darabkorlátozás betartására, mely előírások különböznek az Országos Horgászrendtől.

Jönnek a ragadozó halak is

Múlt héten, október 30-án 2600 kilogramm dévérkeszeg telepítés valósult meg Vasban. A Tógazda Halászati ZRT. mikei telephelyéről a Vasvári tavakba 500, a Magyarszecsődi kavicsbánya-tóba és a Máriaújfalui Hársas-tóba 1000-1000, a Pinkamindszenti C&R tóba 100 kilogramm hal került.