Harmat, Lotti, Róza - Ők a legfiatalabb szombathelyiek

Szokásunkhoz híven most is beszámolunk róla, kik születtek az elmúlt időszakban Szombathelyen. Harmat is köztük van.

Ferencz Levente és Szovák Nikolett Eszter leánya: Harmat,

Németh Balázs és Farkas Zsuzsanna leánya: Róza,

Tóth Kristóf és Dávid Daniella fia: Sámuel,

Orbán Kristóf és Muzsi Petra leánya: Szofi,

Kámán Balázs és Hegyi Éva Karolin leánya: Hedvig,

Lestár Dániel és Pajor Hajnalka fia: Máté Ábel,

Svajda Gábor és Leiner Ágnes Lilla leánya: Luca,

Papp Milán és Horváth Beatrix leánya: Anasztázia,

Janzsó Szilárd és Besenyői Viktória leánya: Laura Áfonya,

Cséve Gábor és Böröcz Bianka leánya: Zina,

Márk Milán és Komáromi Kinga leánya: Milla,

Dancs Barnabás és Baráth Eszter fia: Noé,

Káldi Ottó és Csiszler Vivien Mónika fia: Bence,

Gruber Erick László és dr. Szakács Gabriella fia: Bence és leánya Sára (ikrek),

Szabó Gábor és Simon Kitti leánya: Vivien,

Balter János és Takács Nikolett leánya: Petra,

Urbán Gábor és Kirnbauer Benita Cintia leánya: Elina,

Major Dániel és Hegedüs Ramóna leánya: Zselyke,

Pásztor Roland és Vásárhelyi Viktória fia: Egon,

Rácz Balázs László és Csepregi Georgina Renáta leánya: Odett,

Kun Péter és Gábriel Eszter Noémi fia: Péter,

Varga Csaba és Bajnai Adrienn Margit leánya: Franciska,

Hajba Máté és Czvitkovics Kata Ilona fia: Gergő Máté,

Tóth Máté és Horváth Dóra leánya: Eliza,

Somogyi Gábor és Hagymási Dorina Éva fia: Milán,

Szabó Péter és Papp Zsuzsanna Fruzsina leánya: Léna,

Szombatfalvi-Sándor Botond és Gyimesi Nóra leánya: Liza,

Franc Gheorghe Iulian és Batha Fanni fia: Gheorghe Damian,

Palkovits József Mátyás és Csercsics Lilla fia: Magor István,

Osváth Lajos és Bognár Klaudia Kata fia: Lajos,

Nardai Milán és Szőllősi Vanessza leánya: Rozina,

Fenyvesi László és Döme Dóra fia: Kolen László,

Sipos Pál és Petényi Szilvia leánya: Lotti

