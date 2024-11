A Hársas-tóhoz vezető bekötőút önkormányzati tulajdonban lévő szakaszán a legrosszabb állapotban lévő száz méter hosszúságú rész helyreállítására került sor. Ennek keretében egy nyolc méter hosszú új, út alatti áteresz épült. Negyven méter hosszon burkolatszintet emeltek, majd ezt követően száz méter hosszon teljes szélességben melegen hengerelt aszfaltréteg készült. Mindkét oldalán rendezték a padkát is, illetve az érintett szakaszon a meglévő árkot kitisztították. A projekt 7,9 millió forint összegből, önkormányzati forrásból valósult meg.

A Hársas-tónál további fejlesztések várhatók

Fotó: Szentgotthárdi önkormányzat

Az önkormányzat – anyagi lehetőségeinek függvényében – újabb fejlesztéseket is szeretne itt. A szennyvízelvezetésre a vállalkozási szerződést megkötötték, azonban az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetére tekintettel a teljesítési határidőt a vállalkozó átütemezte. A projekt során két szivattyúval szerelt, aknával rendelkező szennyvízátemelő létesítésül, továbbá csatornacsövet és szennyvíz nyomócsövet építenek ki. A rendszerhez szükséges szennyvíz nyomócső nagy részének kiépítéséről az önkormányzat - a költséghatékonyságot is figyelembe véve - már előremutató módon a villamos-energia fejlesztéssel egyidejűleg gondoskodott. A szennyvízelvezetés bekerülési költsége 10,8 millió forint lesz, amely szintén saját forrásból valósul majd meg, a kivitelező itt is a Vízéptek Bt.