„November 4. 1956-ban ezen a napon a Vörös Hadsereg megkezdte hazánk megszállását, hogy eltiporja forradalmunkat és szabadságharcunkat. Ezt nem csak önszántukból tették, behívták őket a nemzetáruló kommunista vezetők. Ez a nap nemzeti gyásznap. A tanakajdi országzászlót félárbócra eresztettük, és a Tanakajd Műemlékeiért Alapítvány és a tanakajdi Fidesz-szervezet ünnepi megemlékezést tartott, amit még kiegészítettünk egy emlékfa elültetésével is, mert az önrendelkezésünk, szuverenitásunk ellen most is támadás indult, csak más módszerekkel, mint 68 évvel ezelőtt. Most is van idegenszívű vállalkozó jó pénzért a hazaárulásra. Az elültetett hársfa egy szép emlékű régi hársfát is pótol, mely folyamatosan él a tanakajdiak szívében. Az új ezután emlékeztetni fog szuverenitásunk védelmének fontosságára is. Nőjön nagyra, virágozzék és illatozzék mindenki örömére!”