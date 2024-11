Vas vármegye eddigi legnagyobb összevont állatvédelmi akciójára került sor a szerdán Csöngén és Kőszegpatyon. A rajtaütés során összesen száz felnőtt és 11 kölyökkutyát, 51 juhot és kecskét, harminc baromfit és négy lovat emeltek ki a Kormányhivatal munkatársai az állatvédőkkel közösen méltatlan körülmények közül.

Mint a Állatvédők Vasi Egyesülete -Szombathely közösségi oldaláról kiderül, elkezdődött a csöngei mentett állatok rehabilitációja. Ez először egy állatorvosi kontrollt jelentett, aztán parazitamentesítést, és most pedig a szőrüket is megpróbálják rendbetenni. A többiekkel együtt Sid is hatalmas változáson ment keresztül, a bejegyzés szerint órákba telt, mire megszabadították a bundáját a rengeteg kosztól és ürüléktől, amiben a mindennapjait kellett töltenie a csöngei horrortanyán.