Német-Magyar Barométer bemutatója 2024.11.22. 17:24

Hende Csaba a magyar-német kapcsolatokról: A legjobb alkalom, hogy újragomboljuk a mellényt

A Német–Magyar Barométer idei eredményeit Németországban és Magyarországon is bemutatta a Konrad Adenauer Stiftung és a Nézőpont Intézet. Bár az adatok nem szívderítők, azért akadnak optimizmusra okot adó momentumok is - számolt be a Magyar Nemzet. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke is felszólalt a rendezvényen.

Ha visszatekintünk ezer évvel, Bajorországból a Dunán érkezett hazánkba első királynénk, Boldog Gizella, aki az egész akkori nyugati világot és kultúrát hozta magával építészek, művészek, mesterek, szerzetesek személyében. A német és a magyar nép története azóta elválaszthatatlan, összeköt minket a Duna és a közös történelem – hangsúlyozta dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke a Német–Magyar Barométer felmérés idei eredményeinek a Nézőpont Intézet és a Konrad Adenauer Stiftung által szervezett bemutatóján - tudósított a Magyar Nemzet. Dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke köszöntő beszédet mond a Német-Magyar Barométer 2024 elnevezésű tanulmány bemutatásán

Fotó: VN/MTI/Kovács Tamás Az alatt az egy évtized alatt, amióta a német–magyar kapcsolatok javításával foglalkozik, kedvezőtlen tendenciákat tapasztalt. Vannak olyan teljesen légből kapott vélemények is, amelyeket nem igazán tud hova tenni – mondta az Országgyűlés alelnöke, példaként hozva azt az adatot, hogy a németeknek mindössze 28 százaléka véli úgy, hogy Magyarországon tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek jogait, annak ellenére, hogy hazánk jól bánik a kisebbségekkel. Hende Csaba rámutatott: a két ország sajtója teljesen eltérően mutatja be a másik országot A német sajtóban Magyarországról megjelent cikkek többsége negatív képet fest Magyarországról, és iskolamesteri attitűdöt tükröz. Ha javítani akarunk a kapcsolatainkon, akkor először is meg kell tanulnunk egymással szemmagasságban beszélni – szögezte le Hende Csaba. Talán most van az elmúlt tíz évet tekintve a legjobb alkalom arra, hogy újragomboljuk a mellényt – mondta, hozzátéve, hogy ez figyelmet és erőfeszítést igényel, viszont a két ország kapcsolatát jelképező mellény közös, és mindannyiunkat véd. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Hermann Binkert, az INSA-Consulere GmbH ügyvezető igazgatója ismerteti a Német-Magyar Barométer 2024 elnevezésű tanulmányt

Fotó: VN/MTI/Kovács Tamás A két ország lakosságának egymásról alkotott véleményét 2017 óta évente felmérő Német–Magyar Barométer idei eredményeit a Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója, valamint Hermann Binkert, a felmérés németországi részét végző INSA-Consulere ügyvezető igazgatója, korábbi államtitkár mutatta be. Prezentációjuknak a sokatmondó Elidegenedett barátok címet adták. A cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

