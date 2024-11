A szerdai ausztriai havazás nyertese az Arlberg térsége és a Magas Tauern volt, jó 30 cm hó esett Arlberg magasabb hegyeiben (Lech, Zürs, St Anton), hasonló mennyiségek jöttek le a Magas-Tauernben is (37 cm Kaprunban). A csütörtöktől péntekre érkező havazás különösen Ausztria nyugati végét érintette, a Bregenzi-erdőben helyenként fél méter körüli friss hó esett. A havazásnak köszönhetően kinyitott többek közt Bödele síterepe is, egyelőre csak a hétvégére - írja a sielok.hu.

Hó esett Ausztriában, ilyen fehér lett a hegyvidék

Forrás: sielok.hu

Az elmúlt napokban a keleti végvárakat is elérte a tél, szépen fehéredett a Schneeberg és Semmering térsége is, ugyanakkor Karintia nagy része a nagyobb havazásból kimaradt, az erre a térségre előrejelzett havazás gócpontja délebbre alakult ki, olyannyira, hogy pénteken az Isztrián is havazott.



