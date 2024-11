A MozduljunKám Egyesület idén is csatlakozik a Holdfénytúrához, amelyet Reziben rendeznek meg november 15-én, pénteken. Szívesen veszik bárki csatlakozását. Pénteken 16.30-tól hirdetik az indulást autókkal Kámban, a benzinkúttól. Arra kérik a csatlakozókat, hogy legyen náluk melegítő „kívül-belül”, és vigyenek magukkal sütnivalót, mert a Holdfénytúra végén a Rezi hegyen parázson „grillezni” is lehet majd. A vadregényes túra a telihold fényénél egyben csapatverseny is, amelynek célállomása a Rezi vár. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A csapatokat a Laky Demeter Turistaházhoz várják, ahonnan menetlevéllel indulnak a célhoz. Az útvonalon szellemi, ügyességi és vidám feladatok várják a túrázókat.