A szombathelyi származású, a Magyar Mérnöki Kamara jogelődjét megalapító Hollán Ernő születésének 200. évfordulója alkalmából a Vas Vármegyei Mérnöki Kamara kezdeményezte, hogy a bicentenárium éve - 2024 – legyen Hollán Ernő Emlékév. Az emlékév talán legkiemelkedőbb, egyben záró eseménye Hollán Ernő, az egykori felújított, 11-es huszár úti laktanya épülete előtt felállított első magyarországi köztéri szobrának, továbbá az alkotásnak helyet adó emlékparknak avatása.

Az esemény koszorúzással ért véget a 11-es Huszár úton. Dr. Hende Csaba is elhelyezte az emlékezés koszorúját Hollán Ernő szobránál

Fotó: Cseh Gábor

Az ünnepség kezdetén Perlaki Nóra, a rendezvény moderátora ismertette az emlékév korábbi programjait, majd felkérte Nádor Istvánt, a Vas Vármegyei Mérnöki Kamara elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Mint fogalmazott, nekünk ma a szobor mintáját adó emberre és a szellemi örökségére is muszáj emlékeznünk. - Különösen büszkék vagyunk rá, hogy a szobrot nem magunk állíttattuk, hanem közadakozást indítottunk és nyitott szívekre találtunk. A vasi mérnökök mellett Fejér, Veszprém, Győr-Moson-Sopron megyei mérnökök adakoztak. Különös örömünkre szolgál, hogy számos nem mérnök polgártársunk és a szombathelyi önkormányzat is fontosnak érezte kezdeményezésünk anyagi támogatását – mondta az elnök.

Szavait követően Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke szólt, aki Hollán Ernő politikusi és mérnöki karrierjét méltatta. - Ha most fölülről letekint ránk, akkor nemcsak azt látja, hogy egy egykori laktanya előtt állít az utókor emléket róla, hanem azt is látja, hogy ez a terület egy kicsit több egy szobornál. Nemcsak egy szobor, hanem tájépítészet is, ennek hadmérnökként biztos külön örülne – fogalmazott.

Az ország települései közül szülővárosa, Szombathely profitált a legtöbbet Hollán Ernő haza és szakmaszeretetéből – véli Dr. Nemény András, Szombathely polgármester, aki szerint a mai Szombathely egészen más lenne az ő munkája nélkül, hiszen hozzá fűződik a déli vasút megépítése, a város vasúti középponttá tétele. A vasút munkahelyeket teremtett, a város lakossága a négyszeresére nőtt, ez pedig kikövetelte az infrastruktúra, a városi közösség fejlődését – fejtette ki.