Az elmúlt hónapokban lapunk többször foglalkozott a témával: nehéz anyagi helyzetbe került a HVSE. A csütörtöki közgyűlésen is szó volt róla: november 28-ára hívta össze a HVSE vezetése az egyesület küldöttgyűlését.

Haladás VSE: nagy a baj...

Fotó: Unger Tamás/VN-archív

Horváth Gábor képviselő (Fidesz-KDNP) hozzászólásában a labdarúgás mellett működő 12 szakosztályra és a dolgozókra is felhívta a figyelmet, akik hónapok óta nem kapnak fizetést. - Kértek-e segítséget az önkormányzattól? - tette fel a kérdést a képviselő, aki szerint a HVSE-ben zajló folyamatokat nem figyelheti feltartott kezekkel a város. Akár a sportközponton, sportiskolán keresztül segítsen az önkormányzat a bajbajutott szakosztályoknak - szorgalmazta.

Nemény András válaszából kiderült, nem kértek segítséget. Sőt! Hiába hagyott jóvá támogatást a közgyűlés, nem tudott még utalni a város, mert inkasszó van a HVSE számláján. Lehet akár 1 milliárd forintos is a tartozás - erről is beszélt a városvezető. Aki az elnök, a szakosztályvezetők és elnökségi tagok felelősségét is firtatta. Megerősítette: azért szeretnének az elnökségbe és felügyelőbizottságba tagot delegálni, hogy lássák a valós helyzetet. Szeretnék megmenteni a brand-et és a csapatot.

Nincs 600 millió forintunk a HVSE megmentésére - húzta alá Czeglédy Csaba képviselő (független) a közgyűlésen, majd hozzátette: a teljes konszolidációhoz több, mint 1 milliárd forintra van szükség. A képviselő szerint Homlok Zsolt elnök falakba ütközött, amikor pénzt szeretett volna szerezni a HVSE számára.

HVSE küldöttgyűlését csütörtökön 18 órára hívták össze

A napirendi pontok között - információink szerint - szerepel a HVSE sportszakmai beszámolója, a 2023. évi beszámoló ismertetése, a 2024-es pénzügyi helyzet ismertetése. Aztán az NB III.-as indulási/szereplési jog átruházása a Haladás 1919 Labdarúgó Kft.-nek. Eldőlhet az is: a szombathelyi önkormányzat elnökségi tagnak delegált Kovács Előd személyét jóváhagyják-e. Mint ahogy az is: Czeglédy Csaba helyet kap-e a felügyelőbizottságba.

Czeglédy Csabát delegálta a HVSE felügyelőbizottságába a szombathelyi önkormányzat Fotó: UT

Illés Károly frakcióvezető szeptemberben ugyanakkor rámutatott: Nem igaz, hogy a városvezetésnek nincsen rálátása a HVSE működésére, hiszen a városvezetéshez köthető személy ül a felügyelőbizottság elnöki székében - közölte Illés felszólalásában. Hozzáfűzve, az elmúlt években meg nem adott 40 millió forint városi támogatás látszik, hogy hiányzik az egyesület pénzügyi finanszírozásából. Mint ahogy az az összeg is, amit a sportkomplexum átadásakor ígért a polgármester: az építményadóból befizetett összeget támogatásként átulják a HVSE-nek. Ez sem történt meg - hangsúlyozta a kormánypárti politikus.