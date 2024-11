Közösségi oldalunkon tettük fel a kérdést, ami az elmúlt hetekben többször is felmerült. Ezt főleg egy-egy nagy port kavart incidens kapcsán emlegetik, amikor idős ember vezette a balesetet okozó járművet. A kérdés így szólt: „Egyetért azzal, hogy az idősek a korukra figyelmet felhívó matricát ragasszanak az autójukra?” A válaszok természetesen sokfélék, és sokféle a hangnem, a vérmérséklet is. A felvetést sokan az idős korú sofőrök megkülönböztetésének vélték, bár – ahogy látható is – a kérdés az önkéntes ragasztásra vonatkozott. Ezt a megkülönböztetést számos hozzászóló egyszerű és tömör „nem” válasszal kommentálta. A kevésbé higgadtak diszkriminációt emlegettek, az indulatosak pedig… sokféle más választ adtak. Akadtak sárga csillagot és skarlát betűt emlegetők is, és voltak, akik az egymás hergelésétől igyekeztek óvni mindenkit.

Idős korú sofőr a volánnál: legyen matrica? (illusztráció)

Fotó: Horváth Balázs

Hozzászóltak idős korúak is, fiatalok is

Természetesen több tucat hozzászólás érkezett korosabb olvasóinktól is. Zömmel megbántott vagy méltatlankodó véleményt formáltak meg, és jó páran rámutattak: a jó vagy a rossz vezetés nem korfüggő. Ezzel sok (bevallottan fiatal) is egyetértett, sőt: egy erősen önkritikus kommentelő ezt írta: „inkább minket, fiatalokat kellene megbélyegezni!”. Akadtak persze a másik tábort erősítők is. Többen az idős korúakat kritizálták, felemlegetve ismert eseteket vagy „csak” a forgalom dinamikájától elmaradó vezetőket is. Egy markáns vélemény szerint „ha már ragasztani akar valaki, akkor hagyja abba a vezetést”.

Számos vélemény semleges volt, és azon túlmenően, hogy nem értett egyet, rámutattak a közlekedés (és a hozzá kapcsolódó területek) komoly gondjaira, problémáira is. Sokan felhozták az orvosi alkalmassági kérdését, bár az önmagában nem elég, írták többen is. Szóba került a rendőrség is, a súlyos balesetet okozók ügye, és az elvett, majd visszaadott jogsik kérdése is. A kortól független jó vagy rossz vezetésre is érkeztek példák, nem ritkán vicces vagy éppen elgondolkodtató formában:

friss jogosítványosok

„szőke” sofőrök

országúti versenyzők

fiatal, sokmilliós autókat vezetők

futárok, üzletkötők

ittasok, drogosok

Akadt, aki az önkéntes megoldást támogatná: ha valaki önmaga úgy dönt, hát ragassza fel. Ezzel sem mindenki értett egyet: valaki rámutatott, hogy például a T-betű sem old meg semmit, mint ahogy az a vélemény is megjelent, hogy a matrica nem legalizál (nem is legalizálhat). Sem kort, sem más státuszt vagy állapotot: „Ha kiírom, hogy én vagyok Schumacher, akkor mehetek 180-al?”.

A végére pedig íme, egy gyöngyszem: „A Baby on board-matrica helyett jön a Néni on board?”.