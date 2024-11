Ha el tudja képzelni, hogy Káldon él, akkor érdemes ezt a családi házat megnéznie. Jelenlegi tulajdonosa pénzt és időt nem sajnálva vigyázott az ingatlanra, hogy olyan lehessen, ahova mindig örömmel megy haza az ember. Masszív, karbantartott, zárt teraszos ház, amelynek van garázsa is, ahova két autóval is be lehet állni. Központi helyen van, így a napi teendők elvégzése nem okoz majd gondot, és autóhoz sem kötött. Igényes ingatlan, nézze meg, megéri!

Igényes ingatlan Káldon

“Eladásra Kínálok Káld központi helyén, de egy igazán csendes, nyugalmas elhelyezkedésű családi lakóházat. A lakóépület 107 m2 hasznos alapterületű de ehhez tartozik egy kb 30 m2-es zárt ( akár nappaliként is használható ) zárt terasz, s még ezen felül egy külön álló igényesen kialakított falazott épület, amiben két gépjárműnek alakítottak ki helyet.

Maga a fő épület ugyan egy régebbi építésű ház, de a masszív tégla falazat garantálja a hosszú élettartamot. Tulajdonosa nagyon gondosan karbantartotta, a közelmúltban is sok millió forintot költött rá. A mellékelt képeken is látni, hogy mindenhol a minőség és az igényesség jellemzi az ingatlant. Leendő tulajdonosa a település egyik legigényesebb ingatlanját tudhatja majd magáénak.”[...]

