A Nemzeti Népegészségügyi Intézet legutóbbi heti beszámolója szerint „az országban 18 300 fő fordult orvoshoz influenzaszerű fertőzés tüneteivel.” A betegek 25,7 százaléka 0-14 év közötti gyermek, 35,6 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 26,8 százaléka 35-39 évesek, 11,9 százaléka a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Van tehát okunk rá, hogy odafigyeljünk erre és védjük önmagunkat és szeretteinket. Közöttük is legfőképpen a krónikus betegeket és a gyerekeket: ők a legveszélyeztetettebbek. Erre hívta fel a figyelmünket két megkérdezett háziorvos is.

Az influenza elleni védőoltás már elérhető a háziorvosoknál

Fotó: Szendi Péter

Influenza: mi a helyzet Rumban?

A faluban Dr. Simon Annamária a háziorvos: őt kérdeztük, hogy látja a helyzetet? Elmondta, hogy az influenzára nagyon is oda kell figyelni: amikor megbetegedik valaki, már csak tünetileg tudják kezelni. Ha megkapta valaki, akár három hétig is képes „hordozni”. Hangsúlyozta, hogy a 60 év felettiek, illetve a krónikus betegek nagy veszélynek vannak kitéve. Ha elkapják, még komolyabb lesz az állapotuk. Legnagyobb baj akkor történik, ha a tüdőre megy, és kialakul egy kétoldali tüdőgyulladás. Ez adott esetben akár halálos kimenetű is lehet – figyelmeztetett.

Influenza elleni védőoltás: érdemes kérnünk?

Fotó: Szendi Péter

Erősen javasolt tehát a megelőző védőoltás számukra, ami Rumban is hozzáférhető. Sőt: a doktornő ajánlja is sokaknak, ám az érdeklődés csekély. A faluban körülbelül tucatnyian kérték tőle az injekciót – számolt be tapasztalatairól. Talán félnek a tűszúrástól? Vagy a vakcina kelt aggodalmat? – nem tudni, de a doktornő bízik benne, hogy a későbbiekben mind többen élnek a lehetőséggel. Ami egyébként ingyenes, amennyiben a három törzsből álló oltóanyagot választjuk. Hozzáférhető ugyanis egy négy törzset tartalmazó, fizetős változat is.

Megtudtuk érdekességként, hogy nem véletlen az oltóanyag időzítése. A Föld déli féltekéjén – az ottani őszi-téli időszakban lefolyt influenzát megvárják, és abból „rakják össze” az északiak számára a vakcinát. Ez tehát évről évre változik.

Ha mégis megtörténik a baj, a szakember sok folyadékot és nem szteroid (non szteroid) készítményeket ajánl. De még jobb, ha elébe megyünk a problémának – zárta a beszélgetést.