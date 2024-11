Ha a kedves olvasó erre felkapja a fejét: nos, már akkor érdemes volt ide leírni ezt. Még akkor is, ha elborzasztó, iszonyatos és felfoghatatlan. Még akkor is, ha jobb lenne virágos rétről vagy madárdalról írni. Muszáj erről is.

Iszonyatos a nők elleni erőszak

Forrás: Shutterstock

Iszonyatos: a saját családjában!

És ami felfoghatatlan: az úgynevezett homo sapiens teszi mindezt. Állat nem. Legfeljebb odébbáll, mert a hím ösztönei így diktálják a Természet törvényei szerint. De önnön fajtáját nem gyilkolja. Mi igen? Háborúk, vagy „csak” anyagi érdekek, a bűnöző világ legalja… De itt is? És nem az idegent, az ismeretlent. A „saját családjában” – írják. Saját szeretteiket, saját vérüket?

Emberek, ne hagyjuk! Figyeljünk oda egymásra! És ne csak a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján!