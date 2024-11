Hamarosan Spar üzlet nyílik Jánosházán. A nyitás pontos dátuma sokakat foglalkoztatott, a közösségi médiában több különböző időpont is felmerült. Egyes források szerint az üzlet már idén november végén megnyit, mások jövő év elejét emlegették. A pontos információért megkerestük Maczelka Márkot, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetőjét, aki megosztotta velünk, hogy Jánosháza Spar üzlete várhatóan 2025 elején fogadja első vásárlóit.

Figyelem, Jánosháza, Spar nyit hamarosan a városban

Illusztráció: MW-archív/Bencsik Ádám

Hozzátette azt is, hogy Jánosházán Spar Partner üzlet nyitja meg a kapuit, amely az élelmiszerlánc franchise rendszerében, helyi magyar kiskereskedők üzemeltetésében működik majd. A bolt a Honvéd téren, a város egyik legértékesebb telkén épül, amelyet egy helyi vállalkozó vásárolt meg.

A kommunikációs igazgató azt is elmondta, hogy a jánosházi Spar üzlet 430 négyzetméteres eladótérrel várja a vásárlókat, és mintegy 5-6000 terméket kínál majd. A nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakul:

Hétfőtől péntekig: 6:00–19:00

Szombaton: 7:00–18:00

Vasárnap: 7:00–15:00

A bolt a város gazdasági életére is pozitív hatással lesz, hiszen várhatóan 18 munkavállalót foglalkoztat - tudtuk meg. Az üzlet munkatársainak toborzása már folyamatban van: eladói, pénztárosi és pék pozíciókra is kerestek jelentkezőket, az álláshirdetéseket a jánosházi SPAR közösségi oldalán is közzétették.