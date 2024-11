A Lidl Magyarország hivatalos közösségi oldalán hívták fel a vásárlók figyelmét, hogy a gyerekek körében az egyik legnépszerűbb termékük november 14-től a készlet erejéig kapható a boltokban. De mi is ez? A fa játékkonyha, amiről a bejegyzésben is úgy írnak, hogy már rengeteg gyereknek csalt mosolyt az arcára. A tapasztalatok szerint ez az az ominózus játék, aminek a polcokra kerülésekor apukák, anyukák, nagyszülők megrohamozzák az áruházakat, hogy beszerezzék az esetleges karácsonyi, vagy éppen szülinapi ajándékot a gyerekeknek. Ezzel a termékkel valahogy biztos a siker, ezért borítékolható a nagy tömeg is csütörtök reggel. Vas vármegyében is erre lehet számítani. Mi szóltunk!