Ahogy arról korábban írtunk, november közepén került ismét a Lidl polcaira az áruházlánc egyik legnépszerűbb terméke, a fa játékkonyha. A Lidl Magyarország közösségi oldalán megosztott felhívás után nagy rohamra lehetett számítani, pláne, hogy a karácsonyi szezon kellős közepén vagyunk. A jóslat be is igazolódott, anyukák, apukák, nagyszülők rohamozták meg a boltokat vármegyeszerte a játék beszerzése miatt. Körmenden és Szombathelyen is egyaránt nagy mozgást figyeltünk meg az áruházaknál.

Most, hetekkel a játék miatti rohamok után a kemma.hu cikkéből kiderül, sokkal olcsóbban kerül a bolt polcaira a játékkonyha. Mint írják, bizony egészen nagy az árkülönbség a hálózat különböző üzletei közt. Míg egy magyarországi üzletben 22 ezer forintot, addig a szlovák Lidlben 39 eurót kell fizetnünk a játékkonyháért. Egészen pontosan Magyarországon 22 ezer 222 forintba kerül, a szomszédos országban most 39 euró és 99 cent, azaz nagyjából 16 ezer 400 forintért lehet megvásárolni. Az árkülönbség pedig sok magyar vásárlót vonz, akik közül többen akár több száz kilométert is utaznak a határ túloldalára, hogy olcsóbban vásároljanak.

A teljes cikk a kemma.hu-n olvasható!