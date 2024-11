Kedden és szerdán egész napon át kalandra éhes gyerekek csapatai vették birtokba az Agora Művelődési és Sportház küzdőterét. Az ókori Savaria életét mutatta be ez a kalandjáték, melyben a résztvevők megismerhették az itt élt emberek és gyermekek mindennapjait. Látogatást tettek a római Fórumon, a helytartói palotában, megismerték az ókori fazekasok és kereskedők munkáját és kifürkészték az ókori csatorna rejtelmeit.

Kalandjáték az ókori Savariában

Fotó: Szendi Péter

A kalandokra már előre minden hely betelt

A jelenlévők Szent Márton életébe is bepillantást nyerhettek. Szent Márton élettörténetét Prikazovics Ferenc, majd mágnesek segítségével meg is jeleníthették a fontosabb életállomásokat. Aztán római a császár szolgálatába szegődhettek. Az ötfős csoportok előbb mozaikpadlóval díszítették a fogadótermet, majd baglyot kellett dobálással elűzniük, mert zavarta a császár éjszakai nyugalmát. Megismerkedtek a cserépedények és pénzek jelentőségével, bebújhattak a szerteágazó római csatornahálózatba, és az ókori Savariát is bejárhatták egy terepasztal segítségével.

Kalandjáték az ókori Savariában

Fotó: Szendi Péter

Pénzről is szólt

Minden résztvevő felkötött egy kis bőr tárcát magára, és az egyes állomásokon – ha jól teljesítettek – jutalomként fizetséget kaptak. A játék végén, a várost elhagyva vámot kellett fizetniük, de azért jutalmat is kaptak. A hét megszerezhető cseréppénzből hat a császárt illette, de egyet ők is magukkal vihettek. Szent Mártonról nemcsak történeteket hallgattak, hanem egy táblán összeállították életének főbb jeleneteit mágnesek segítségével.