„Nemcsak hogy elővettem a karácsonyfadíszeket, de már át is törölgettem mindet. Az égőket is ellenőriztem, működnek. Az ajándékok? Egész évben ötletelek. Van, amit már becsomagoltam. Már azt is kigondoltam, hogy az idén újítok, szentestére aszalt szilvával töltött pulykamell lesz a menü.” Megnyúlt arccal hallgatom november utolsó napjaiban az ismerősömet, aki kétségtelenül a háziasszonyok gyöngye. Kicsit irigykedem, de pillanatok alatt bekapcsol a „Mindenestül fogadd el önmagadat!” parancsa. És évtizedek tapasztalata: ha az utolsó pillanatban is, de mindig minden összeáll karácsonyra. S ha nem is tökéletes szettben, de ünneplőbe öltözik majd a lelkünk, az ünnep ízét pedig nem csak a feltálalt étel hordozza. Addig még hadd jöjjenek az örömteli várakozás napjai.

Karácsony a küszöbön?

Fotó: pexels.com