Hiába írunk még csak november közepét, egyre jobban közelít az adventi időszak, így elkezdődtek a készülődések is Vas vármegyében. Szombathelyen folyamatosan önt formát az adventi vásár, sőt már a részletes programterv is ismert. Haladnak az előkészületek Körmenden is, ahol nagyszabású attrakcióval készülnek az idén, ugyanis ezúttal saját portájuk helyett a Rába-parti várost díszítik majd fel Gyurján Jánosék, akik a csákánydoroszlói Karácsonyi Meseház megálmodói. Vagyis Csákánydoroszlóból Körmendre költözik a mesevilág, de azért Vas vármegye nem marad meseház nélkül idén sem, ugyanis bejelentették, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, immáron ötödször is karácsonyi hangulatúra öltözteti a házát Kurucz József Balogunyomban. Várják szeretettel a kicsiket és nagyokat is a Bem József utca 1. alatti csillogó mesebirodalomba. Az ünnepélyes megnyitó november 30-án délután fél négykor lesz.