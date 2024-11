Ahogyan már korábban beszámoltunk róla: Körmendre költözik Csákánydoroszlóból a Karácsonyi Meseház, ahol a Batthyány-kastély udvarán, illetve az egyik kiállítótermében várja majd az érdeklődőket a november 30-a és január 5-e között. Minden kétséget kizáróan Gyurján Jánosék varázslata számít majd az egyik legnagyobb szenzációnak, de ezen kívül is lesznek komoly érdeklődésre érdemes programok.

- Egy komoly összefogás alakult ki, melyben az önkormányzaton és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesületen kívül nagyon sok intézmény, vállalkozás is részt vesz. Úgy gondolom, hogy a Fő tér méltó lesz most már az adventhez. A fényekről, a díszítésről Gyurján Jánosék gondoskodnak, mi pedig a programokról – adott tájékoztatást dr. Szabó Barna. Hozzátette: több tízezer látogatóra számítanak. Véleménye szerint nem csak a helyiek, hanem a közeli településen élők is örömüket lelhetik majd a november 5-én 17 órakor kezdődő programkavalkádban.

A tervek szerint a kulturális kínálatban országosan ismert könnyűzenei előadók éppen úgy színpadra lépnek majd, mint a helyi egyesületek képviselői. Az elárusító pavalinokkal kapcsolatban pedig arra törekedik az önkormányzat, hogy azokban főként helyi vállalkozóknak tudjanak helyet biztosítani. Ezzel is erősítve a körmendi identitást, valamint segítve a körmendi iparosokat, kereskedőket, vendéglátósokat.