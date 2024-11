Saját lovarda és termálkút 36 perce

Vasi az ország legdrágább eladó ingatlanja - Ön lakna ilyen exkluzív környezetben?

Saját termálvíz, különleges dísznövények, hat focipályányi zöld terület, 41 szoba, antik bútorok – felsorolni is nehéz, mennyi különlegesége van annak a vasi villának, amely most az Otthonkulcs TikTok csatorna figyelmét is felkeltette. A kastély mintegy 12 milliárd forintba kerül, ezzel kiérdemelte az ország legdrágább eladó ingatlanja címet.

Vaol.hu Vaol.hu

Januárban megírtuk, összegyűjtötte 2023 ingatlanpiaci rekordjait az ingatlan.com. A még eladásra váró ingatlanok között történelmi rekord született. A Szombathelyhez közeli kastélyt ugyanis kereken 30 millió euróért, azaz több mint 11,48 milliárd forintért kínálnak eladásra. Hasonlóan magas összegre pedig eddig nem volt még példa a magyarországi lakóingatlanok piacán. Úgy tűnik, tíz hónappal később továbbra is a több mint 65 ezer négyzetméteres telken álló, 3600 négyzetméter alapterületű, 41 szobás ingatlan vezeti a rekordlistát. A sorokpolányi kastély a legdrágább eladó ingatlan az országban

Fotó: © Cseh Gábor Kastély extrákkal A hirdetés szerint a kastély pontos építési éve nem ismert, az 1300-as években tesznek említést hasonló épületről a környéken, de az első biztos tulajdonos csak az 1600-as évekből olvasható. Az ingatlant többször átépítették, jelenlegi állapotának kialakításakor 2004-ben a tulajdonos igyekezett hű maradni az eklektikus stílusú eredeti tervekhez. A kertben egy 128 nm-es, kétszintes gondnoki villa is található, külön épületben pedig négy autó számára épített garázst, hat ló befogadására alkalmas istálló, karbantartó szoba és egy személyzeti szoba található. Ezen felül kialakítottak egy madárházat és egy ehhez tartozó bekerített udvart kifejezetten a pávák számára. Az extrák extrái: szobrok, szökőkutak, termálkút a parkban Mint írják, a kastélyhoz több hektárnyi gondozott terület, többek között japánkert, franciakert és angolkert, tartozik A parkban gyönyörű, történelmi múlttal rendelkező szobrok, különleges dísznövények, mintegy ötezer díszfa és cserje, sok ezer virág és egyéb dísznövény került kiültetésre, több szökőkút és dísztó található. A kastély a teljes antik bútorzattal együtt eladó, mely a vételár részét képezi. A belső terek eleganciáját minőségi, antik bútorok, festmények emelik. Exkluzív megjelenés, tágas, világos belső terek jellemzik. Különleges a bálterem és a biliárdterem is.

További kivételes „extra”, hogy a kastély saját termálkúttal rendelkezik. Az Otthonkulcs TikTok csatorna szerint nem valószínű, hogy a kastély valaha még lakóingatlanként szolgál. Az ingatlan turizmus célra is hasznosítható, a leendő befektető talán meglátja benne a lehetőséget. Ön lakna ilyen exkluzív körülmények között?

