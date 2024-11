November 22-én, pénteken a Szlovén Kulturális és Információs Központban kiállítás nyílt a 2024-ben megrendezett 23. Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból. Az egybegyűlt vendégeket és látogatókat, illetve a megjelent művészeket a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, Kovács Andrea köszöntötte. Kérte, hogy a jövőben is maradjanak az ügy nagykövetei, és megköszönte a művészeknek a részvételt. A Szövetség és a város önkormányzata továbbra is azon munkálkodik, hogy megteremtse a résztvevőknek azokat a feltételeket, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy ihletetten alkothassanak, és művészetüket nemzetközi kiállításokon is bemutathassák.

Kiállítás a Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból

Fotó: Vajda Anita

Kiállítás határok nélkül

Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere szintén üdvözölte a résztvevőket, és összegezte az év történéseit. Kiemelte a Templomgalérián nyitott nyári kiállítást, amin ott járt Marczin István művelődési szociológus, aki néhány hónap után meghívta a művésztelep alkotóit egy bajai kiállításra, a Magyar Festészet Napja alkalmából. Huszonkét év munkáiból állították össze az anyagot. Fodor Lengyel Sándor festőművész pedig 36 képet ajándékozott Szentgotthárdnak, a leendő galériához. Jövőre Budapesten és Szlovéniában tervez kiállítást a Szentgotthárdi Művésztelep alkotógárdája.

Fotó: Silva Eöry

Gerics Ferenc a magyar-szlovén művésztelep szakmai vezetője megköszönte mindazoknak, akik segítették az immár 23. alkalommal életre hívott alkotótábort. Reményét fejezte ki, hogy lesz mód a 25. jubileumi alkotótábor megszervezésére is. Az alkotásokról Pavel Toplak művészettörténész tartott szakmai méltatást, a kiállítást pedig dr. Marczin István művészetszociológus, a művésztelepek kutatója nyitotta meg. Az esemény zenei aláfestéséről a szentgotthárdi Takács Jenő Zeneiskola növendéke és mentorjai gondoskodtak.

Fotó: Vajda Anita