SCHATZL JÓZSEFNÉ

A kőszegfalvi német nemzetiség identitáserősítése, a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus közössége érdekében vállalt áldozatos munkájáért, valamint a városrész kulturális és társadalmi életében történő aktív közreműködéséért kapta az oklevelet.

Schatzl Józsefné több mint 30 éve egyik motorja a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus közösségének, amit ötleteivel, segítőkészségével visz előre. Munkájában a teljességre törekszik. Erős felelősségérzettel precíz elszámolást vezet a kórus bevételeiről és kiadásairól. Önzetlen felajánlásokkal támogatja nem csak a kórust, hanem a város és a városrész közösségét is. A rendezvények lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállal. Természetes számára, hogy másokért dolgozzon, cselekedjen. Vallja, hogy a fejlődést kell szolgálni. A hagyományok ápolásában, a kőszegi német nemzetiség identitásának erősítésében végzett példa értékű munkája, helytállása meghatározó a kórus és a városrész életében is.

HANI TIBOR BALÁZS

A pedagógus Kőszeg diáksportéletének szervezéséért, aktív sportéleti és sportújságírói szerepvállalásáért és több évtizedes eredményes testnevelői munkájáért kapott oklevelet.

Hani Tibor Balázs 1959-ben született. A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola ének-zenei tagozata után a Jurisich Miklós Gimnázium német nyelvi szakosított osztályában érettségizett. 1982-ben diplomázott a Szombathelyi Tanárképző Főiskola matematika-testnevelés szakán. A horvátzsidányi általános iskolában kezdett testvelő tanárként, később sportedzői szakképesítést szerzett atlétika, kézi- és kosárlabda, úszás szakirányokban. 1985-től a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium fiúkollégiumának nevelőtanára volt. Keze alatt fellendült a kollégium sportélete: rendszeressé váltak a házi bajnokságok, elindult a kispályás labdarúgó Lóránt Kupa. 1989-től a gimnázium testnevelő tanára. Hosszú évekig irányította a városi diáksportot, állandó segítője a História Futásnak, a Kőszeg és Vidéke sportrovatának szerkesztője.

TUCZAINÉ RÉGVÁRI MARIETTA

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász nyugalmazott igazgatója a Karitász igazgatójaként a Kőszegi Plébániai Karitász támogatása és a közelmúltban átadott Szent Erzsébet Szociális Központ létrehozása érdekében végzett önzetlen, céltudatos és fáradhatatlan munkájáért kapott elismerést.

Tuczainé Régvári Marietta Szombathelyen született 1959-ben. Karitászigazgatóként az elesetteket segítette. A Szombathelyi Egyházmegyében Győrvári Edith és Tuczainé Régvári Marietta vezetésével 1991-ben indították újra a karitász segélyszervezetet. Először a plébániai karitászcsoportokat alapították meg, majd sorra nyíltak a megváltozott munkaképességű pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására szakosodott intézményeik. Ma már összesen 720 főt foglalkoztatnak. Kőszegen a közelmúltban megújult és átadott Szent Erzsébet Szociális Központban negyven főnek adnak munkát.

Tuczainé Régvári Marietta energikus és kreatív munkájával sokat tett a hátrányos helyzetű emberek felemelése érdekében.

KŐSZEGI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Kőszeg város közrendjének és közbiztonságának erősítéséért, a bűn- és balesetvédelem, a rendezvények biztosítása érdekében három évtizede vállalt önkéntes és kitartó munkájáért kapott elismerést.

A Kőszegi Polgárőr Egyesület tagjai 30 éve a kőszegiek és a környéken élők biztonságáért dolgoznak. A szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében, bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal. 1994-ben alakult meg városunkban a lakossági önszerveződésű polgárőr szervezet. 2018-tól az egyesületet Méhes Attila irányítja, aki édesapjától vette át ezt a feladatot. Biztosítják a városi nagyrendezvényeket, segítenek a közlekedésben az iskolák előtt is. Három évtizeddel ezelőtt 23 fővel kezdték meg a lakosság biztonságérzetét fokozó munkát, ma 40-en tesznek ezért nap mint nap.

KŐSZEGI POLGÁRI KASZINÓ

Kőszeg város szellemi gyarapodása, a közösségi élet fejlesztése terén a több, mint 190 éve megalakult jogelőd szándékait és szellemiségét továbbvivő, 25 éve megújult szervezetként végzett példamutató kulturális tevékenységéért vehetett át elismerést.

1833-ban – alig 5 évvel az ország első Nemzeti Kaszinója létrejötte után – alakult meg Kőszegen a mai Polgári Kaszinó elődje Polgári Kör néven. A csak kaszinóként emlegetett szellemi műhely az 1848-as forradalom idején szünetelt, de alig tíz év múlva újjáalakult, később a neve Polgári Kaszinó Egylet lett. A II. Világháború után, a szovjet megszállás alatt betiltották. 1999 áprilisában alakult újjá a most már egyesületi formában működő, polgári erkölcsi értékrendet képviselő társas közösség. A Kőszegi Polgári Kaszinó célja, hogy a város felelősen gondolkodó polgárai Kőszeg gondjait, problémáit, terveit megvitatva segítsék az önkormányzat munkáját, és a város szellemi gyarapodását.

KŐSZEGI BORBARÁT HÖLGYEK EGYESÜLETE

A kőszegi borkultúra, a szőlészeti és borászati hagyományok ápolása, a helyi és hazai borok népszerűsítése érdekében 25 éve vállalt kitartó, lelkes és innovatív tevékenységéért kapott elismerést.

A 25 éves Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete az országban az elsők között alakult azzal a céllal, hogy a kulturált borfogyasztást a gasztronómiával összekötve népszerűsítse, a kőszegi és hazai borokat széles körben megismertesse, a város szőlészeti és borászati hagyományait ápolja. A férfi borklub rendezvényeire a feleségek nem kaptak meghívást, így 1999-ben saját egyesületet alakítottak, Szent György napján 26 borhölgyet avattak fel hivatalosan. Borkirálynőt választanak, borkorcsolyaversenyt tartanak, javaslatukra választják meg a szüreti rendezvénysorozat részeként a Város Borát. Márton napján borbált rendeznek. Rendszeres közreműködői a városi boros rendezvényeknek, de messzebbre is viszik a kőszegi bor hírét.

PRO COMMUNITATE DÍJ

PRO COMMUNITATE DÍJ adományozható azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek, akik tevékenységi területükön kimagasló munkásságukkal, Kőszeg érdekében kifejtett tevékenységükkel, helytállásukkal példamutatóan szolgálták a város társadalmát. PRO COMMUNITATE DÍJ elismerés évente legfeljebb öt díjazott részére adományozható.

HORVÁTH MÁRTA

A BE-JÓ Táncegyüttes Művészeti vezetője Kőszeg város oktatásáért, kulturális és közösségi életéért tánc- és drámapedagógusként, történelemtanárként, illetve a BE-JÓ táncegyüttes művészeti vezetőjeként 2005 óta töretlen elkötelezettséggel és magas színvonalon végzett kiemelkedő munkája elismeréseként kapta a díjat.

Horváth Márta Tatabányán született, és élt szüleivel. 1991-ben az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán orosz-történelem szakos általános iskolai tanárként diplomázott. 1992-ben „visszaszármazott” Kőszegre, oda, ahol a tanítási szüneteket szeretett nagyszüleinél töltötte, nagyapja, és nagybátyja is meghatározó alakja volt a város zenei életének. 1996-ban, az iskolai összevonások után került az akkori Központi Általános Iskolából a Bersek József Általános Iskolába.

Munkájában lelkes, precíz, következetes. Folyamatosan továbbképzéseken vesz részt annak érdekében, hogy pedagógusi munkáját minél magasabb színvonalon végezhesse. Szakvizsgázott tánc- és drámapedagógus, történelemtanárként mesterképzésben szerzett oklevelet és mesterpedagógusi minősítést. Iskolájának meghatározó tanáregyénisége, akire tanítványai és kollégái egyaránt számíthatnak. Kőszegen felnőttként kezdett mazsorettezni, hamarosan saját csoportot indított. A Bersek-iskolába kerülve született meg a BE-Jó Táncegyüttes, amelynek 29 éve művészeti vezetője. A táncegyüttes három korcsoportban működik, iskolai, városi, megyei rendezvények rendszeres fellépői. Kimagasló munkájukat rangos országos, nemzetközi versenyeken elért első és második helyezések, különdíjak, elismerő oklevelek bizonyítják.

Felkészítésének köszönhetően tanítványai gyakran érnek el kiváló eredményeket történelem, hon- és népismeret tanulmányi versenyeken. Diákjaival szemben a következetesség, a kellő szigor és a maximális segítőkészség, empátia jellemzi. Osztályfőnökként is törekszik a jó közösség kialakítására. A humán munkaközösség vezetőjeként meghatározó szerepet játszik az iskolai ünnepélyek, rendezvények lebonyolításában. A BE-JÓ Táncegyüttes és a művészeti vezető maga is oroszlánrészt vállal a Kőszegi Ostromnapok programsorozatában.

Szakmai munkájáért 2009-ben a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület Közösségi Kultúráért Elismerő Oklevelet, a 2011- és a 2018-as Királynapon a Be-Jó Táncegyüttessel együtt Jó tanuló, jó sportoló kitüntetést, 2014-ben Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata díjat kapott. 2015-ben a Bersek-iskola nevelőtestülete szavazata alapján Bersek József Általános Iskoláért emlékplakettet vehetett át.

RAPOSA HELGA

A Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ Intézményvezetője Kőszeg város szolgálatában a szociális és egészségügyi területen több évtizeden át magas szakmai színvonalon, fáradhatatlan elhivatottsággal és alkalmazkodóképességgel végzett példaértékű munkájáért, intézményvezetői teljesítménye elismeréseként kapta a díjat.

Raposa Helga Kőszegen született és itt is él. Édesanyját nagyon korán elveszítette, s később édesapját is, így kisebb öccse nevelésében, iskoláztatásában is nagy teher hárult rá már egészen fiatal éveiben. A Jurisich Miklós Gimnáziumban érettségizett 1991-ben, majd munkába állt. Felsőfokú tanulmányait munka mellett kezdte el, majd 1996 júniusában vehette kézbe diplomáját: általános szociális munkás képesítést szerzett. A Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ jogelőd intézményénél 1998-tól családgondozói munkakörben helyezkedett el. Két évvel később megszületett a kislánya, így rövid időre kilépett a munka világából, de gyermeke gondozása mellett is tanult. 2003-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen Európai Unió szakértő tanulmányairól vehette át oklevelét, és még abban az évben szociális szakvizsgát is tett az Idősek szociális ellátása szakirányban. 2004-ben a nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet képzésén adósságkezelői tanfolyamot végzett. 2005-től rövid ideig megbízott, majd sikeres pályázatát követően kinevezett vezetője az intézménynek. 2008-ban újabb, szociális munkás egyetemi diplomáját kapta meg. A képzések sora folytatódott. Elhivatott, következetes, lendületes, széles látókörű szakember, tudása sokrétű, megalapozott. Közel 20 éves vezetői pályafutása során tudatos szervezői képességét is bizonyította, hiszen intézménye életében rengeteg átszervezés történt. Többször változott a fenntartó az ellátottak köre, valamint az ellátási körzet is. Intézményéhez tartozott többek között a hajléktalanok, az idősek ellátása, a családsegítés, a gyermekjóléti, valamint a védőnői szolgálat, a szociális étkeztetés, a sport- és az iskolaorvos, az iskolafogászat, volt, hogy a kiszsidányi falugondnok irányítása is.

Kiváló kapcsolatokat ápol munkatársaival, a gondozottakkal, a különböző hivatalokkal, módszertani intézményekkel. Gyermekjóléti játszóház, nyári tábor, családsegítős fogyatékos gyermekekért klub működhetett a megnyert pályázatoknak köszönhetően. Több projekt szakmai vezetőjeként dolgozott: például az „ÚJRAKEZDÉS” vagy a Család- és Karrierpont (CSAKPONT Kőszeg) programot irányította. Kőszegen a szociális területen Kőszegért 28 éve végzi kiemelkedően munkáját, látja el példamutatóan szolgálatát.

HARSÁNYI IMRE

A Kőszegi Zora kórus alapító tagja a gradistyei horvát nyelv és kultúra megőrzésében, ápolásában közel 50 esztendőn át végzett elkötelezett és önzetlen munkájáért, a kóruskultúra területén kimagasló fáradhatatlan tevékenységéért, a regionális, illetve anyaországi horvát kapcsolatok gondozásáért, erősítéséért kapta az elismerést.

Harsányi Imre 2024. október 27-én, életének 68. évében elhunyt. Tiszteletére a díjátadás előtt rövid csenddel emlékeztek. Az elismerést Harsányi Imre neje, Harsányi Imréné vette át.

Harsányi Imre 1957-ben a Kőszeghez közeli Peresznyén született. Horvát családjában magától értetődő volt a horvát anyanyelv használata, a hagyományok őrzése, ápolása. A horvát népdalok és zene iránti szeretetét édesanyjától örökölhette, akit értékes tudásáért a gyűjtők is rendszeresen felkerestek. Diákként, később munka mellett is önképzéssel fejlesztette hangszeres zenei tudását.

Meghatározó szerepe volt a ’70-es évek közepétől a gradistyei horvát falvakban elinduló kulturális pezsgésnek. Alapító tagja és vezéregyénisége volt a magyarországi gradistyei, és az ausztriai horvát falvakban, valamint a Horvátországban is rendszeresen fellépő Pinka Band zenekarnak, amely az Amerikába kivándorolt horvátok meghívására kétszer is sikeresen turnézott az Egyesült Államokban. Aktív szerepet vállalt az 1994-ben alakult nemzetiségi önkormányzatban, amelynek két ciklusban (2006-tól és 2019-től) választott képviselője volt. Kezdeményezője és alapító tagja a 2002-ben alakult kőszegi ZORA Kórusnak. A kórus zenei kíséretének biztosítása érdekében megalapította a ZORA Zenekart is. Mindkét formáció nagy sikert aratott és kiemelt arany minősítést kapott az idei nyugdíjas Ki Mit Tud-on. Tagja volt az ausztriai és magyarországi tagokból álló Dicaki kamarakórusnak, valamint a 3 ország 120 énekeséből álló Pax et Bonum kórusnak is. Fontos szerepet játszott a Trianonnal három országba szétszórt nyugat-magyarországi horvátság kulturális identitásának megőrzésében, kapcsolattartásában, együttműködésében.

2024-ben a keresztény hit, a gradistyei horvát nyelv és kultúra ápolása, a határokon átnyúló egység, és az anyanemzettel való együttműködés érdekében végzett munkájáért a Kismartoni Püspökség Ezüst díszjelvényét nyerte el.

Sokat tett a kőszegi horvátok nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséért. Szükséghelyzetben az anyaország megsegítésére indított humanitárius akció fő helyi szervezője és lebonyolítója volt.

A kőszegi ostromnapok horvát kulturális és egyéb eseményeinek állandó résztvevője volt. Az elmúlt közel 50 évben jelentősen hozzájárult a város kulturális sokszínűségéhez, regionális és nemzetközi szinten végzett tevékenységével Kőszeg jó hírét öregbítette.

DR. MENTES KATALIN

A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott szakmai igazgatóhelyettese az iskola szolgálatában több mint négy évtizedes, magas szakmai színvonalon végzett innovatív pedagógusi szolgálatáért, fáradhatatlan és elhivatott diákközpontú nevelői és oktatói munkásságáért, valamint példás szakmai igazgatóhelyettesi tevékenységének elismeréseként kapta a díjat.

DR. MENTES KATALIN 1960-ban született Fertődön, ott végezte az általános iskolát, majd a soproni József Attila Gimnázium olasz tagozatán érettségizett. 1983-ban a budapesti Állatorvos-tudományi Egyetemen diplomázott. Abban az évben kezdte oktatói munkáját a kőszegi mezőgazdasági technikumban, az állategészségügyi tárgyakat tanította. Folyamatosan képezte magát. 1990-ben a gödöllői egyetemen vett át mérnöktanári diplomát, és szakmai, pedagógiai tanúsítványok sorát szerezte meg. Alapképzettsége állatorvos, de hamar kiderült: született pedagógus. Újító, a jobb megoldásokat kereső szellemiségével a fiatalabb és tapasztaltabb kollégái tekintélyét is hamar kivívta. Megfontoltsága, következetessége, határozottsága a munkatársak és a diákok körében is elfogadott. Oktatófilm, tanterv- és tankönyvírás is bizonyítja széles érdeklődési körét, tehetségének sokszínűségét. A közel négy évtized alatt motiváló módszereinek köszönhetően diákjai kiemelkedő versenyeredményeket, sikereket értek el, érdeklődésük, önálló ismeretszerzésük igényének felkeltésével ösztönözte őket a továbbtanulásra. Többen a tanárnő nyomdokaiba lépve állatorvosok, orvosok, tanárok, elismert szakemberek lettek.

A mezőgazdasági és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként formálta az iskola szemléletét, a 2001-es evangélikus visszavételkor is aktívan dolgozott tovább. 2017-től a 2023/2024-es tanév végéig igazgatóhelyettesként dolgozott. Szakmai tudása, közösségért vállalt feladatai, szervezési munkája, a kollégákkal, tanulókkal, szülőkkel folytatott empatikus kommunikációja nagyban hozzájárult az intézmény újra felfelé ívelő működéséhez. Dr. Mentes Katalin hiteles pedagógus, aki tehetségeket nevelt Kőszegen az elmúlt 41 évben, rengeteget tett a szakképzésért, tevékenyen részt vett a kőszegi „TEKI – Több mint iskola” jó hírének megalapozásában.

Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kőszeg ifjúságáért és színvonalas középfokú oktatásáért, gyakran rendkívüli megújulási képességgel végzett tevékenységéért, a képzések folyamatos fejlesztéséért, új szakirányok, képzési formák és eszközök kidolgozásával elért eredményeinek elismeréseként, az iskola 125 éves fennállása alkalmából kapta az elismerést.

Gyurátz Ferenc evangélikus püspök alapításával 1899-ben indult a középfokú leánynevelő, amely a nemzetközileg is modernnek számító pedagógiai elvek alkalmazásával rövid időn belül mintaiskola lett. A teljes embert formáló „okos, művelt, dolgos” tanulók képzését vállalta. A szellemi és gyakorlati ismeretek mellé a lelki kiteljesedést is biztosította.

Alig két évtizeddel később módszertani váltás következett: az országban elsőként szaktantermi rendszert vezettek be. Ma is megcsodálható a magyar irodalom terme, az ékesen festett falak között az iskolatörténeti gyűjtemény kapott helyet. Később a leánygimnáziumot mezőgazdasági technikummá szervezte át az akkor már állami fenntartó.

Kőszeg és a környék agrárgazdálkodása számára meghatározó szakmai műhellyé vált az iskola: az állattenyésztés és a növénytermesztés szakemberei itt alapozták meg tudásukat. Egykori tanárok és tanítványok, a mindannyian földdel, állatokkal törődő gazdák társakká váltak a nehéz helyzetekben és a sikerekben. 2001-ben indult újra az evangélikus középfokú oktatás, a Magyarországi Evangélikus Egyház a Dunántúl egyházi szakképzésének bázisát látta az újraindított intézményben. A mezőgazdaság mellett különböző szakmák, szakirányok oktatása indult el. Az iskola szembenézett a csökkenő tanulói létszámmal és annak következményeivel, de külső segítség nélkül nehéz helyzetbe került.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma határozata alapján 2020. szeptember 1-jén gimnáziumi osztály indult a kőszegi középfokú oktatási intézményben.

Mesterházy Balázs az év januárjától a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola igazgatója. A komplex intézményfejlesztéshez az egyház emberi és anyagi erőforrásokat is biztosított. Az elkötelezett és innovatív segítség mellett „jókor érkezett” a Kreatív város, fenntartható vidék elnevezésű kormányzati támogatás is, amelynek segítségével a képzési helyek (tankert oktatóépülete, tangazdaságban a lóistálló, tanszállóvá átépített kollégiumépület, önálló tankonyha) tudtak megújulni.

A 125 éves intézmény egyik erőssége, jövőbe mutató hagyománya, hogy megalakulása óta többször bizonyította megújulási képességét.

KŐSZEG VÁROSÉRT DÍJ

KŐSZEG VÁROSÉRT DÍJ adományozható azoknak a természetes személyeknek, illetve közösségeknek, akik, illetve amelyek Kőszeg városért, a város fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért maradandót alkottak, életművükkel, munkásságukkal, tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek. KŐSZEG VÁROSÉRT DÍJ elismerés évente legfeljebb kettő díjazott részére adományozható.

HÁMORI LUCA

2021-2023. között sorozatban háromszor nyerte el az Év Magyar Női Ökölvívója címet, majd a magyar ökölvívósport első női versenyzőjeként és 28 év után első kőszegi olimpikonként részt vett és pontszerző 5. helyezést ért el a 2024. évi XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokon Párizsban, miáltal városának dicsőséget szerzett és öregbítette Kőszeg hírnevét.

Hámori Luca 2001-ben született. Kőszegen él és edz. Édesapja birkózó, bátyja, Hámori Ádám országos ötszörös bajnok és junior Európa Bajnok ökölvívó. Így Luca számára sem volt kérdés, hogy viszonyul a sporthoz. Példaképe a bátyja, miatta választotta ezt a sportágat. 10 évesen kezdte az ökölvívást, a Fitt-boksz Ökölvívó Egyesület színeiben versenyez edzői, Gombai János és Varsányi Áron irányításával. Már a juniorok között is szép eredményeket ért el. A 2016-os Európa-bajnokságon ezüstérmet, a 2018-as ifjúsági EB-n bronzérmet szerzett, és részt vett a Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon. 2022-ben az U22-es Európa Bajnokságon ezüstérmes volt félnehézsúlyú kategóriában. A 2023-as lengyelországi Európa Játékokon bronzérmes lett, ezzel első magyar női ökölvívóként olimpiai kvalifikációt szerzett. Felkészülését sérülés hátráltatta: bal vállának műtétjét követő sikeres rehabilitáció után a kontinensviadalon az elődöntőig jutott. A párizsi ötkarikás játékokon a 66 kg-osok súlycsoportjában első magyar női ökölvívóként léphetett szorítóba, két mérkőzést nyert az esélyesebbnek tartott, komoly erőt képviselő riválisok ellen. A negyeddöntőben egyhangú pontozással maradt alul az algériai Iman Heliffel szemben, így Luca 5., pontszerző helyen végzett. Hazatérésekor Kőszeg Fő terén neki lengett az olimpiai zászló és csendült fel a magyar himnusz. Luca sportszerűsége és teljesítménye ráirányította a figyelmet Kőszegre, egy emberként szurkolt neki a város és az ország. Fiatal lányként ment ki az olimpiára, felnőtt nőként tért haza. Ötszörös felnőtt magyar bajnok, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban az Év Magyar Női Ökölvívójának választották. Nagy hatással volt rá az olimpia, ahonnan fejben megerősödve tért haza. Az őt örömünneppel fogadó városának ígéretet tett arra, hogy négy év múlva, a Los Angeles-i játékokon is szurkolhatnak neki a kőszegiek. Bár a sport rengeteg munkával és lemondással jár, motiválja a szurkolók szeretete és a további sikerek elérése, így célja, hogy a 2028-as olimpián is ott legyen a ringben.

HUBER LÁSZLÓ

Kőszeg önkormányzatának képviselő-testületében a rendszerváltás után összesen 25 éven keresztül választott önkormányzati tisztviselőként, azon belül 13 évig polgármesterként, 17 évig pedig képviselőként folytatott sikeres közösség- és városfejlesztő munkája, városvezetői teljesítménye elismeréseként kapta a díjat.

Huber László német nemzetiségű családba született Kőszegen. Gyermekkorát Kőszegfalván töltötte, a német nyelvet második anyanyelvének tekinti. 1983-tól egyéni vállalkozóként cipőboltot nyitott Kőszeg Fő terén. 1990-ben az első szabad önkormányzati választáson mandátumot szerzett. 1998-ig a 9., majd a 7. szavazókör érdekeit képviselte. A gazdasági és vagyonügyi, később az ügyrendi és jogi bizottság elnökeként tevékenykedett. 2006-ban a Fidesz-KDNP jelöltjeként a város polgármesterévé választották, e tisztségében 2010-ben és 2014-ben is megerősítették. Egy ciklus megszakítással összesen 25 évig dolgozott Kőszeg Város Önkormányzata képviselő-testületében. Első polgármesteri időszakának legnagyobb feladata a város pénzügyi stabilitásának biztosítása és a fejlesztésekhez szükséges európai uniós források megszerzése volt. Önkormányzati kötvénykibocsátásból finanszírozott önrésszel indult el a Jurisics-vár felújításának első üteme, a Jurisics tér átépítése, a Gyöngyös Szabadidőpark megépítése, és a határon átnyúló Alpannonia projekt. Az Írottkő Natúrpark és a Tourinform iroda a Fő térre költözött, megépült a város új bölcsődéje, és az ellátás önkormányzati kézbe került. A Petőfi téren megfelelő helyre költözhettek a fúvósok és az ökölvívók. Az Európai Bizottság a város nemzetközi kapcsolatainak intenzív fejlesztését Európa Díjjal ismerte el.

25 éves közéleti munkássága, 3 ciklusra kiterjedő városvezetői tevékenysége alatt Kőszeg fejlődése tovább gyorsult, amiben fontos szerepet játszott az önkormányzatok adósságának állami átvállalása, is. Polgármesterként eredményesen lobbizott az önálló Kőszegi Járás helyreállításáért. A Jurisics vár és a Jurisics tér felújításának befejezése mellett elkészült a régóta tervezett Egészségház és a tűzoltóság új épülete, a külső várudvar és a KÖSZHÁZ rekonstrukciója. Önkormányzati beruházásban megvalósult a Jurisich Miklós Gimnázium kollégiumának energetikai korszerűsítése, megépült a Szulejmán-kilátó és a Koronaőrző bunker, a Szőlő Jövésnek Könyve felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Jegyzékére. Megépült a Balog-iskola alsó tagozatát befogadó épületszárny, megvalósult az Újvárosi Óvoda bővítése és a Központi Óvoda részleges felújítása.

Vezetése alatt a város önkormányzata és az ISES Alapítvány, valamint Magyarország Kormánya között 2012-ben elindult a Kőszeg teljes körű megújítását célzó együttműködéssel a KRAFT Program. Előkészítették a Várkör, a Városmajor és a piac felújítását, a Pogányi út megépítését, a Liszt Ferenc utcai autóbusz-pályaudvar kiköltöztetését, a Chernel, a Kiss János, a Bajcsy-Zsilinszky, valamint a Gábor Áron és a Temető utca felújítását. Jelentős csapadékvíz-elvezetési beruházások mellett megvalósult a közvilágítás teljes rekonstrukciója, megkezdődött a kerékpárutak kiépítése, a Csónakázó-tó szabadidős létesítményeinek kialakítása. A tankerülettel és az egyházi fenntartókkal együttműködésben jelentős iskolai fejlesztések valósultak meg a város középiskoláiban. Korszerű napelempark létesült. A civil közösségeknek nagy segítséget jelentett a helyi társadalmi együttműködés fejlesztésére elnyert CLLD pályázat, melynek Helyi Akciócsoportja ugyancsak Huber László elnökségével működött.

Folyamatosan kereste az együttműködés lehetőségét a város önkormányzata és a városi közösségek, valamint a város iránt érdeklődő külső partnerek között. Polgármesterségének 13 évében Kőszeg helyzete stabilizálódott, elindult a teljes megújuláshoz vezető fejlődési pályán.

KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ

KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozható annak a természetes személynek, aki legalább 25 éven keresztül folytatott kiemelkedő munkájával vagy egész életművével nagy mértékben hozzájárult Kőszeg város és társadalma működéséhez és fejlesztéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához, így tevékenysége a város életében vagy annak valamely területén korszakos jelentőségűnek mondható. KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ évente legfeljebb kettő természetes személynek adományozható.

DR. PRUGBERGER JÁNOS

A kőszegi polgárok és családjaik egészségének és gyógyulásának érdekében fél évszázadon keresztül kiemelkedő hivatástudattal és áldozatkészséggel, magas színvonalon végzett orvosi szolgálatáért, példaértékű szülőotthon-vezetői, szülész-nőgyógyász szakorvosi és körzeti háziorvosi életpályája elismeréseként kapta az életműdíjat a háziorvos.

Dr. Prugberger János 1941-ben született. Édesapja neves tüdőgyógyász volt. A négy Prugberger fiúból három orvos lett, köztük János a szülész-nőgyógyász hivatást választotta. 1965-ben kezdte meg orvosi tevékenységét a Markusovszky Kórházban. 1974-ben sikeresen pályázott a kőszegi szülészet vezetésére, Szombathelyről ezért költöztek a városba. Nappal szülész-nőgyógyászként rendelt, éjszaka ügyelt. Vallja, hogy az orvosi tevékenység legfényesebb oldala az élet születésénél asszisztálni. Évente mintegy 250 gyermeket segített világra a családias hangulatú otthonban, melynek 1984-es megszűnéséig 2.500 baba születését vezette le. Büszke arra, hogy egyetlen magzatot sem veszített el. Volt olyan év, amikor az orvosi szobát is várandós kismama foglalta el. A szombathelyi nagy kapacitású szülészeti blokk elkészültével egyre inkább kihasználatlanná vált a kőszegi szülőotthon, így 1984 végén megszűnt. A főorvos azonban – bár lehetősége lett volna visszamenni Szombathelyre – annyira megkedvelte a várost, hogy maradt. Körzeti orvosként dolgozott a folytatásban, magánrendelésén pedig továbbra is szülész-nőgyógyászként segítette a kismamákat, a családokat. A betegség mögött mindig az embert látta, az ügyeleti rendelés mellett a gyengéket, időseket otthonukban látogatta meg, sokszor hívás nélkül is. A körzeti, háziorvosi, nőgyógyászati rendelésen túl éjszakai ügyeletben, majd a síelők és az atléták sportorvosaként is dolgozott. Síelőként versenyzett és edzői képesítést is szerzett. A síversenyek és a kőszegi diákolimpia aktív közreműködője volt. A sport fontos szerepet töltött be életében, az operatív munka nehézségeinek feloldását jelentette számára. Szabadidejében rendszeresen futott, a rendelőbe és betegeihez kerékpárral közlekedett. Maximális odafigyeléssel és tisztelettel az embert igyekezett gyógyítani. Nyolcvanévesen, 2020-ban fejezte be Kőszegen az orvosi, háziorvosi munkáját. Praxisát unokája feleségének adta át. Büszke arra, hogy két unokája is az orvosi hivatást választotta.

PETKOVITS SÁNDOR

A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kiemelkedő és példaértékű közösségi és közéleti munkásságáért kapta az elismerést, melyet a horvát kultúra és hagyományok gondozása és megújítása, a nemzetiségi és egyházi közösségek szolgálata, valamint a Kőszeg-Máriacell gyalogos zarándoklatok szervezése és vezetése terén végzett a kőszegi horvátság aktív és köztiszteletben álló vezetőjeként.

Petkovits Sándor a kőszegi közélet, a helyi és a magyarországi horvát nemzetiség meghatározó szereplője. 1956-ban Undon született horvát anyanyelvű családban. A budapesti közgazdasági egyetem elvégzése után óvónő feleségével érkeztek Kőszegre. A Bútorszövetgyárban közgazdászként dolgozott, majd két évre a szombathelyi LATEX központba került. Ezután 2009-ig a kőszegi OTP fiók igazgatója volt. A rendszerváltás után 1998-2006. között önkormányzati képviselő és a pénzügyi bizottság elnöke volt, emellett jelentős szerepet vállalt a kőszegi Római Katolikus Egyházközség működésében is, ott és az Országos Horvát Önkormányzatban is vezette a pénzügyi bizottságot. Fontos feladatot teljesített a kőszegi horvát közösség anyanyelvi hitéletének megteremtésében, több egyházi műemlék épület, így a Brenner János Katolikus Közösségi Ház és a Szent Imre templom felújításának megvalósításában. A templomba új orgonát vásároltak, kialakították a fűtést és többek között felújíttatták a külső szobrokat.

1994 óta a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, elnöke, irányítja és koordinálja a horvátság közösségi életét, a kőszegi horvát hagyományok megújítását. Meghatározó szerepet vállalt a Kőszeg és Máriacell közötti magyar nyelvű zarándoklatok felélesztésében, melyek szervezésén 30 éve fáradhatatlanul dolgozik. Vezetésével számos magyar és horvát nemzetiségű zarándokcsoport gyalogolt el Máriacellbe, 2011-től pedig egyedülálló módon elindította a gyerekzarándoklatot is Kőszegről. Ő maga idén teljesítette a 75. gyalogos zarándoklatát.

A nemzetiségi önkormányzat vezetőjeként legfontosabb feladatának tekinti a kőszegi horvátok összefogását és identitásuk erősítését. 2007-től 2017-ig megszemélyesítette Kőszeg leghíresebb horvát származás történelmi hősét, Jurisics Miklóst a Félhold és Telihold Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozat keretében. Évről évre szervezte a horvát nemzetiség kőszegi és környékbeli polgárok és csoport részvételét Kőszeg történelmi fesztiválján. 2018-ban Kőszeg Városért Díjban részesült.