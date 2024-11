Ahogy arról beszámoltunk, javában zajlott a készülődés az elmúlt héten a szombathelyi belvárosban. Felkerültek a fénydíszek, formát öntött a karácsonyi vásár, felállították az árusok bódéit is. Az egész megkoronázása azonban mégiscsak a várva várt karácsonyfa érkezése lesz, amelyet az önkormányzat tájékoztatása szerint már ki is választottak. Pár nap múlva pedig már a Fő téren is megcsodálhatjuk. A felajánló, dr. Sipos Zsolt és neje, dr. Siposné Kiss Zsuzsanna.