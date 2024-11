Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a hatóságok szeptember 30.-tól bezáratják a hírhedt Gencsapáti Kutyaparadicsomot. Az intézkedés 34 települést érint, többségük Vasban található. Ezek a települések szerződésben álltak az ebrendészeti telepet üzemeltető Star-Line Bt-vel, őket riasztották ha ismeretlen vagy az emberre veszélyt jelentő kóbor állatot találtak az utcákon. Minden önkormányzatnak kötelező gondoskodnia erről a közigazgatási területén belül, de a telep felszámolásával most jónéhány nehéz helyzetbe került.

Nem tudni, mi lesz a kóbor állatokkal több vasi településen

A Kutyaparadicsom gondoskodott a kóbor állatokról

Jánosháza Önkormányzata is a Gencsapáti Kutyaparadicsommal kötött szerződést a város ebrendészeti feladatainak ellátására. Jelenleg nincsen szerződésük, tehát nincs, aki befogja a kóbor állatokat, vagy intézkedjen, ha szükség lenne rá. Mint Kiss András ismertette, felvették a kapcsolatot az összes működő ebrendészeti teleppel, de senki nem tudja vállalni a várost, alig győzik a saját területüket ellátni.

Továbbá felvették a Vas Vármegyei Kormányhivatallal is a kapcsolatot, hogy ők jelöljenek ki nekik egy telepet, ez sem történt meg, így Kiss András a képviselő társak javaslatait kérte az üggyel kapcsolatban.

Kulcsár Zsolt alpolgármester elmondta: egy szomszéd faluban élő hölgy magánszemélyként begyűjtötte a kóbor állatokat, de sajnos már nála sincs több hely. Viszont jelezte, hogy ő szívesen foglalkozna ezzel, ha Jánosháza biztosít számára egy helyszínt ehhez. Kiss András úgy reagált: nemrég egyeztetett a többi érintett város képviselőivel és ott elhangzott, egy ilyen ebrendészeti telep felépítése körülbelül 250 millió forintba kerül, a fenntartás pedig még ennél is többe – személyzet, kennel, orvosi felügyelet – így elsősorban az ebrendészeti teleppel kötött szerződést szorgalmaznák. Végül abban maradtak, hogy az önkormányzathoz tartozó összes település nevében fognak keresni újabb lehetőségeket, illetve újra a Vas Vármegyei Kormányhivatalhoz fordulnak majd.

Nem jelentik be a kutyákat

Mint kiderült, más területeken is problémás a kutyák helyzete Jánosházán: a jegyző elmondta, az ebösszeírás során mintegy 300 háztartás nem jelentette be a kutyáját. Emiatt nemrég pót-ebösszeírást hirdetettek, ahol szintén csak pár új bejelentő akadt. Jelenleg név szerint dobnak be leveleket az érintett ingatlanok postaládájába a kötelező bejelentésről és ha ez sem használ, szankcionálni fogják az érintett gazdákat.