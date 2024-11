November vége felé járunk, és a rajongók nagy örömére megérkezett a kocsonya szezonja. Persze vannak eltérő ízlésű emberek is, de az igazi magyar kocsonya kedvelőinek tábora bizony nagy. Számura nyálcsordító látvány egy tányér szép áttetsző, megdermedt tiszta lé, benne ígéretes hús- vagy másféle szigetekkel, ízletes különlegességekkel. Ez is univerzális étek, mint például a lecsó: reggelire, ebédre vagy vacsorára egyaránt fogyasztják. És abban is hasonlatosak egymáshoz, hogy ki így, ki úgy kedveli. Akad, aki ecettel, más tojással, de létezik piros paprikás vagy borsos változat is. Remek lehet hozzá a forró tea – és nem maradhat el a lágy, de ropogós héjú kenyér sem, igaz? Mindenesetre a kocsonyakészítés – az elhatározást követően – a bevásárlással kezdődik. Nosza, mutatjuk piaci tapasztalatainkat!

Képen: Antal-Bátfai Katalin, Kocsonyakészítés, Szombathely

Fotó: © Cseh Gábor

Első lépés a kocsonyakészítéshez

Vásárcsarnok Szombathely, szombat reggel: megvárjuk, míg szusszanásnyi időhöz jut Antal-Bátfai Katalin, az egyik húsüzlet vezetője. „Bejött a hideg idő: máris igen sokan keresik az alapanyagokat” – számol be a friss tapasztalatokról. Nagyon sokan viszik a bőrkét, a körmöt, a csülköt, fülét-farkát (és itt ez szó szerint értendő) … De ne feledkezzünk meg a füstölt áruról sem! Mint megtudjuk, télen ez amúgy is kelendőbb, mint az év más szakaszaiban. És érintett benne a kocsonya is: aki kóstolt már füstölt csülkös változatot, annak ezt aligha kell bizonygatni, nemde? Szóval: igazi slágerről beszélünk.

Kocsonyakészítés: itt a szezon!, Cseh Gábor, CSG, Vas Népe

Fotó: © Cseh Gábor

Nézzük: miből élünk – azaz: mennyibe fog kerülni mindez! A bőrke és az első láb egyaránt 899 forint, míg a hátsó láb pedig 399 forintot jelent kilónként. Fül 699-ért, farok pedig 999 forintért kapható, Egy kiló füstölt csülök 2.999 forintért lehet a miénk, de ha csont nélkül kérjük, akkor 3.599 forintot kérnek érte. Ezek a jelenlegi árak, de az üzletvezető elmondja azt is, hogy ezt elég gyakran akciózni is szokták. A füstölt comb vagy tarja is népszerű: ezek jellemzően 4300-4400 forint körül alakulnak kilós áron.

Kocsonyakészítés: itt a szezon! Képen: Antal-Bátfai Katalin

Fotó: © Cseh Gábor

Aki a nagyjából szokásos tíz tányérnyi adaggal számol, annak – igényektől függően – hozzávetőleg öt-nyolc ezrest kell rászánnia. Akadnak, akik húsz tányérig meg sem állnak, de éppen a napokban fordult elő – osztja meg velünk Katalin – hogy egy vevő ötven (50!) adaghoz vásárolt be. Rokonok, barátok, ismerősök, de még kollégák is kapnak belőle – osztotta meg mosolyogva a törzsvevő az indokot a meghökkent hallgatósággal.