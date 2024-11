Mint arról korrábban írtunk: régi épületeket bontanak Körmenden, köztük hamarosan az egykori postaépületet is. A régi postát több, mint húsz esztendeje zárták be, így csak az „idősebb” körmendi korosztály tagjait foghatja el nosztalgikus érzés, ha arra járnak. Dr. Szabó Barna polgármesternek is vannak az épülethez kötődő emlékei.

Búcsúznak a körmendiek a régi postától, hamarosan lebontják az épületet

Forrás: Szendi Péter

- Annak idején 14 évesen még én is dolgoztam nyári munka keretében „újságkihordóként”. Körülbelül 90 százalékban a Vas Népe előfizetőinek vittük ki a kedvenc lapjukat. Szerettem ott dolgozni, és nagyon kedveltem az ott tevékenykedő postásokat is. Persze maga az épület is sokat jelentett számomra, ahogy a körmendiek zömének is – emlékezett vissza dr. Szabó Barna, aki hozzátette: sajnálják, hogy le kell bontani a régi postát, de az állaga miatt ez már elkerülhetetlen. Elképzelések pedig már vannak az üressé váló terület hasznosítására, ám döntés majd későbbre várható.

A bontás viszont nem érinti a telefonközpontot és a távközlési tornyot, mivel azok megmaradnak.