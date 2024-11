2024. július 1-jétől hat hónapig Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsa soros elnökségi feladatait. Ennek jegyében féléves útjára indult a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban kulturális programsorozat.

1100 éve Európában, 20 éve az Unióban - Kőszegen! A rendezvényekről Rigó Ernő, Básthy Béla, Éles Krisztina és Pócza Zoltán tájékoztatott.

Fotó: VN

Az országos turné célja, hogy a minisztérium kultúrstratégiai intézményeivel közösen ünnepelje kulturális, történelmi örökségünket, hagyományainkat, és bemutassa értékeinket, amelyekre büszkék lehetünk, éljünk magyarként bárhol a Kárpát-medencén innen és túl. Mindazt, amit mi, magyarok adtunk a világnak, Európának és benne az Uniónak, legyen szó művészetekről, innovációról, sportokról, gasztronómiáról. November közepén a Vas vármegyei program helyszíne Kőszeg lesz. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltárral karöltve várja a programsorozat látogatóit, partnerük a megyei Nemzeti Művelődési Intézet (NMI).

Kőszeg számára megtisztelő, hogy helyet adhat a rendezvénysorozatnak, amely az európai sokszínűségen és közös értékeinken túl a helyi értékeket is bemutatja – emelte ki Básthy Béla polgármester.

Ennek egyik legfontosabb eszköze lesz a gasztrobusz, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet hoz Kőszegre. Hungarikumokat lehet majd kóstolni Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács közreműködésével, és a városba érkezik a hungarikum játéktér is, amit kifejezetten Vas vármegyére készítettek – fűzte hozzá Éles Krisztina, az NMI Módszertani Központjának vezetője.

Rigó Ernő, az NMI vasi igazgatója a játékelemeket ismertette: lesz óriás kirakós játék, memóriakártya-játék és kétkezes labirintus – a vármegyei értékeket népszerűsítik mind a családi programban.

Pócza Zoltán várigazgató két kiállítást emelt ki: a várban november 18-ig látható Burger Barna tárlata; a másik a november 13-tól 18-ig látogatható, a Magyar Nemzeti Levéltártól érkezett 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban vándortárlat, amelynek vezetett bemutatása is lesz november 16-án, szombaton. Színházi és táncos előadások gazdagítják a programot: november 15-én este érkezik a Tánc-tér / Karöltve / Feledi János – Feledi Project: Car(wo)men előadás a Nemzeti Táncszínház szervezésében. November 18-án, hétfőn 19 órakor a Nemzeti Színház Petőfi Sándor A helység kalapácsa darabját láthatják a nézők a Lovagteremben. Kézműves foglalkozásokra, aprók táncára, művészettörténeti interaktív előadásokra, cirkuszi bemutatóra is várják a közönséget. Érkezik majd Varga Ádám színművész, Őze Áron, Takács Katalin, valamint Dragomán György és Fűzfa Balázs is.