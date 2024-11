A 2023-as évre a befolyt iparűzési adó mintegy 35 százalékát az az öt társas- és öt egyéni vállalkozás fizette be, akiket most köszöntöttek. Kőszeg legjobb adófizetői azok, akik foglalkoztatóként is meghatározó szerepet töltenek be a város életében, szerepel a Facebook-bejegyzésben.

A 2023-as adóbevallásuk alapján ők Kőszeg legjobb adófizetői, a virilisek - Terplán Zoltán és dr. Zalán Gábor köszöntötték őket

Fotó: Facebook

A hagyományoknak megfelelően Kőszegen évente 5-5 olyan társas és egyéni vállalkozó lehet virilis, aki az előző évi adóbevallás alapján a legtöbb adót fizette be, nincs sem helyi adó-, sem gépjárműadó-tartozása.

A példamutató adófizetőknek oklevéllel, egy-egy üveg város borával mondott köszönetet Terplán Zoltán alpolgármester, dr. Zalán Gábor jegyző, valamint Gerencsér Attila képviselő, a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság elnöke.

A 2023-as adóbevallásuk alapján ők Kőszeg legjobb adófizetői:

Társas vállalkozások:

1. Kromberg & Schubert Kft. (képviselte: Egyed Anita személyügyi vezető

2. Wienerberger Zrt. (képviselte: Grüll Tamás kőszegi gyárigazgató)

3. Tesco-Globál Áruházak Zrt. (képviselte: Győrváry Balázs áruházvezető)

4. Magyar Telekom Nyrt.

5. Szerencsejáték Zrt. (képviselte: Simonits Zsolt helyi irodavezető)

Egyéni vállalkozók:

1. Wurst Sándor - vendéglátás

2. Beke Ákos – számítógépes programozás

3. Zsigmond Tiborné – autóalkatrész kiskereskedelem

4. Éles Péter Gusztáv - épületgépészet

5. Kalászi Gergely Imre – festék kiskereskedelem

A negyedik helyen álló cég vezetője nem tudott jelen lenni az ünnepségen, az egyéni vállalkozókat Wurst Sándor képviselte az eseményen.