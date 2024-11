Pénteken este hattól vetítették a közelmúltban megjelent filmet, az „És mi van Tomival?” című alkotást. A nézőtéren szinte egyetlen szék sem maradt üresen, és a létszám az utolsó kockák után sem csökkent észrevehetően: talán csak 6-8 távozó hagyta el a termet. Ez is jól mutatja, mennyire sokan voltak kíváncsiak nem csak a filmre, de a közönségtalálkozóra és a népszerű rendező, Till Attila gondolataira is …amik jelentős részben a film fő témája, az alkohol körül mozogtak. Közönségtalálkozó Till Attilával és Patkós Mártonnal, a beszélgetést Tanai Ibolya moderálta.

Közönségtalálkozó Till Attilával Szombathelyen a Savaria moziban

Fotó: © Cseh Gábor

Derűs közönségtalálkozó Till Attilával és Patkós Mártonnal

Tanai Ibolya kérdései is erre fókuszáltak több esetben, és Till Attila nem kertelt: igen, saját emlékek és a személyes érintettség is alaposan befolyásolták. Akadt olyan korszak az életében, amikor ő sem volt mentes ettől a függőségtől – szerencsére mindez már a múlté. De a leszokás és az az utáni élet nagyon nehéz: tele van buktatókkal, sőt: kihívásokkal. A film elkészítésében nagy segítség volt számára Kapitány-Fövény Máté addiktológus is, akivel együtt írták a forgatókönyvet.

Közönségtalálkozó Till Attilával és Patkós Mártonnal Szombathelyen

Fotó: © Cseh Gábor

A filmbeli Tomi megformálója, Patkós Márton szombathelyi gyökerekkel büszkélkedhet: itt született és a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. Laza, bulizós korszaka is volt, és az alkohollal „vagyunk viszonyban”, ahogy fogalmazott. Őszintén és nyíltan beszélt a témáról, és mindketten több alkalommal is megnevettették a közönséget. Elhangzott itt is a filmbeli mondat: „Alkoholista vagyok, csak most nem iszom!” Ezzel együtt is felhívták a figyelmet a mondanivaló komolyságára, az elgondolkodásra – amiben segítség lehet a film is.

Fotó: © Cseh Gábor