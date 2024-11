HVSE: több, mint 1 milliárdra lenne szükség a konszolidációhoz

Ma este tárgyalja a HVSE küldöttgyűlése az egyesület pénzügyi, szakmai beszámolóját - erről már Horváth Gábor képviselő (Fidesz-KDNP) beszélt felszólalásában. Felhívta figyelmet: a labdarúgás mellett működő 12 osztályra és a dolgozókra is, akik hónapok óta nem kapnak fizetést. - Kértek-e segítséget az önkormányzattól? - tette fel a kérdést képviselő, aki szerint a HVSE-ben zajló folyamatokat nem figyelheti feltartott kezekkel a város. Akár a sportközponton, sportiskolán keresztül segítsen az önkormányzat a bajbajutott szakosztályoknak.

A HVSE-ről szólva Nemény András elmondta: nem kértek segítséget. Ugyanakkor hiába hagyott jóvá támogatást a közgyűlés, nem tudott még utalni a város, mert inkasszó van a HVSE számláján. Lehet akár 1 milliárd forintos is a tartozás - erről is beszélt a városvezető. Aki az elnök, a szakosztályvezetők és elnökségi tagok felelősségét is firtatta. Megerősítette: azért szeretnének az elnökségbe és felügyelőbizottságba tagot delegálni, hogy lássák a valós helyzetet. Szeretnék megmenteni a brand-et és a csapatot.

Czeglédy Csaba szerint legalább 600 millió forintra lenne szükség az azonnali csődhelyzet elhárításáért.

Nincs 600 millió forintunk a HVSE megmentésére - húzta alá, majd hozzátette: a teljes konszolidációhoz több, mint 1 milliárd forintra van szükség. A képviselő szerint Homlok Zsolt elnök falakba ütközött, amikor pénzt szeretett volna szerezni a HVSE számára.

