Tanulságos KRESZ-teszt, amibe mégis könnyű belehibázni: te tudod a sorrendet?

Az utakon számos olyan közlekedési helyzet alakulhat ki, amikor még a tapasztalt sofőrök is hozhatnak rossz döntéseket. A következő KRESZ-teszt is egy olyan szituációt mutat be, ami bár gyakran előfordul az utakon, mégis sokan elronthatják a megoldást.

Minden héten egy újabb KRESZ-teszt feladvánnyal készülünk, mostani tesztünkben is egy olyan szituációt mutatunk be, ami bár egyszerűnek tűnik, de mégis sokan elhibázzák. Te tudod az áthaladás helyes sorrendjét ebben a kereszteződésben? Újabb KRESZ-tesztet hoztunk nektek! Mi a helyes megoldás?

Forrás: Bors A KRESZ-teszt megoldása Elsőre igencsak egyszerűnek tűnik, de még a rutinos autósoknak is el kell gondolkodni rajta, mielőtt rávágják a választ. Vegyük először a kanyarodás szabályait, mielőtt a megoldásra térünk. A KRESZ szerint kanyarodáskor elsőbbséget kell adni a jobbra vagy balra bekanyarodó járművel: Annak az útnak az úttestén áthaladó gyalogos részére, amelyre a jármű bekanyarodik, továbbá

Az azonos irányból érkező villamos részére.

Elsőbbséget kell adni továbbá a jobbra bekanyarodó járművel a kerékpársávon vagy az úttest mellett lévő, attól jobbra eső gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos részére. Balra bekanyarodó járművel elsőbbséget kell adni az úttesten szemből érkező és egyenesen tovahaladó, vagy jobbra bekanyarodó járműnek, továbbá az úttest mellett lévő, attól balra eső gyalog- és kerékpárúton érkezőknek.

Nagyon fontos az is, hogy a balra bekanyarodó jármű vezetője párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást csak akkor hajthatja végre, ha meggyőződött arról is, hogy balról járművének előzését vagy kikerülését másik jármű nem kezdte meg. A fenti szituációban az áthaladási sorrendet kell megtippelni. A pontos megoldást a feol.hu cikkében, kattintás után lehet megtalálni. Sokan nap, mint nap felteszik a kérdést azzal kapcsolatban is, hogy egyáltalán mi az a jobbkéz-szabály. A közelmúltban több alkalommal foglalkoztunk már az egyenrangú kereszteződésekkel, legyen szó négyágúról, akár háromágúról. Terítékre kerültek a kanyarodó főutakra vonatkozó elsőbbségadási szabályok is. Korábbi KRESZ-tesztek:

