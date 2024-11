A krinolin, mint finomság, nem összekeverendő a ruhával! A középkorban ugyanis így hívták a széles szoknyák formáját adó keretet is (pontos, rövid leírása itt, a cikk végén olvasható!). Az azonos nevű húsipari termék egy virslihez hasonló, de annál kicsit vastagabb és hosszabb csemege. Alakja, formája leginkább a hurkáét idézi, színe azonban szintén a virslire emlékeztet. Belső tartalma erősen emlékeztet a parizer (párizsi) felvágotthoz. De hogy megy a krinolin főzése a gyakorlatban?

Krinolin főzése - vagy inkább szafaládé legyen?

Fotó: Unger Tamás

A krinolin főzése pofonegyszerű

A krinolin hasonló virslihez, azonban vastagabb. Kb. 3-3.5 cm átmérőjű, húspépet tartalmazó, főzéssel hőkezelt, füstölt vagy füst ízesítésű húskészítmény – fogalmaz a Magyar Élelmiszerkönyv. Természetes és műbélbe is lehet tölteni. A hústartalom a késztermékre vonatkoztatva legalább 40%. Nem tartalmaz 3 mm-nél nagyobb índarabot. Harapás után se nem puha, se nem kemény, jól összeáll. Színe világos rózsaszínű. Fűszerezése: bors-, fokhagyma- és fűszerpaprika. A tényleges fűszerösszetétel tájegységenként eltérő. Kellemesen, enyhén sós ízű. Enyhén füstös illatú és ízű.

A krinolin főzése nem kíván nagy szakértelmet. Sőt… Igazából egy késztermék, azaz, akár nyersen is fogyasztható. Megfőzni igazából nem is kell, a szó hagyományos értelmében. Elég, ha megforralt vízbe tesszük, miután levettük a „lángról” – akárcsak a virslit. A krinolin főzési ideje tehát akár nulla perc is lehet – ha ezt az említett módszert alkalmazzuk, akkor is elég három, esetleg négy perc (szóval, töredéke a kocsonya elkészítésének). Fogyasztani többnyire friss pékáruval, mustárral, tormával vagy majonézzel szokás. Emellett remek feltét többféle főzelékhez is, de tehetjük például rakott krumpliba is.

Felvetődhet a kérdés: mi a különbség a krinolin és a szafaládé között? Kukkantsunk rá kicsit arra is: