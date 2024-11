Figyeljünk egymásra! 2 órája

Ön tudja, mi az a krízisidőszak? - eláruljuk azt is, hogyan segítheti a szakemberek munkáját

Hatszáznál is több bejelentés, 19 ezernél is több megtett kilométer, 54 szemmel tartott személy - ez az idei mérlege az utcai szociális szolgálatnak - mostanáig. A java még csak most jön, november 1-jén megkezdődött a krízisidőszak.

20241105 Kovács András szociális munkás, Szombathely, Cseh Gábor, CSG, Vas Népe Fotó: © Cseh Gábor

Életbe lépett a téli protokoll, két krízisautóval négy szociális munkás végzi az utcai szolgálatot, a krízisidőszakban vármegyeszerte. Nem csak a klasszikus értelemben vett hajléktalanok, de a lakhatásuk miatt, illetve a lakhatási körülmények okán - például fűtetlen ingatlanban élők - krízishelyzetbe került emberekre is fokozottan figyelnek a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai. Jelenleg 54-en, köztük két nő vannak a látókörükben - tudtuk meg Németh Klárától, a szervezet ügyvezető igazgatójától. Hozzátette: igyekeznek mindenkit a hajléktalan ellátás rendszerébe terelni, de senkit nem kényszerítenek. Fontos az ellátottakkal való bizalmi kapcsolat, hogy mindenkit szemmel tarthassanak. A szociális szolgálat munkatársai naponta kétszer felkeresik az érintetteket, a gyógyszerek, konzervek mellé pokrócot, meleg teát és melegítőfóliát is bekészítettek a csomagtartóba. A következő hónapok elődleges célja és feladata: senki ne fagyjon meg! Krízisidőszakban: Kovács András szociális munkás plédet és teát készít a csomagtartóba

Fotó: © Cseh Gábor Krízisidőszak: Vasban működik az összefogás Ezért kiemelkedő fontosságú a jelzőrendszer szerepe - hangsúlyozta Németh Klára. Csütörtökön krízisindító értekezletet tartanak és megállapodásban rögzítik a következő időszak legfontosabb feladatait a mentőszolgálat, a rendőrség, a Markusovszky-kórház, a közterület-felügyelet, a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és idén először a GYSEV helyi biztonsági szolgálatának képviselőjével. Az ügyvezető tapasztalatai szerint Vasban évek óta jó és eredményes a kapcsolat a társszervezetekkel, de a régióban nincs ez mindenhol így. Figyeljünk egymásra! Egyre hidegebbek az éjszakák. Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet az egymásra való odafigyelés fontosságára. Nem csak a fedél nélkül élők vannak veszélyben, de a fűteni nem tudó vagy nem akaró lakók is. Nem kell mínusz ahhoz, hogy valaki kihűljön és tragédia történjen - húzta alá Németh Klára. Idén mostanáig mintegy 640 lakossági bejelentést kaptak, továbbra is várják a hívásokat az ingyenesen tárcsázható 06-80-205-165 – as zöld számon.

