Amint az anyuka elmondja, nagyon félelmetes és vérfagyasztó, ha az ember először hall ilyen köhögést, először tapasztalja a saját gyermekénél, hogy milyen a kruppos roham. Éppen ezért videót készített a TikTok-ra azzal a szándékkal, hogy osszák meg, tudjon róla minden kisgyermekes szülő, mit kell ilyenkor tenni.

A kruppos roham esetén a mentők kórházba viszik a gyermeket, a protokoll szerint 24 órára bent kell maradni megfigyelésre

Alattomos, sunyi, rohamos megbetegedés

A kruppos köhögést általában megelőzi egy vírusfertőzés, jellemzően a három éves kor alatti gyermekeknél jelentkezik, de idősebbeknél is előfordulhat. Az anyuka úgy fogalmaz: „nagyon alattomos és sunyi, nagyon rohamos megbetegedés, általában éjszaka kezdődik, és annyira földöntúli hangokat adnak ki ilyenkor a babák, hogy azt se tudod, mit csinálj”.

Két kislányát is elérte a kruppos roham

Elmeséli, hogy először a nagyobbik kislányának volt kruppos rohama, annyira erős volt, hogy el is ájult a kezében. Szerencsére azonnal elindultak vele a szombathelyi sürgősségire, és ahogy kiértek vele a friss levegőre, kicsit jobban lett a gyermek, de még a kórházban is megvolt aztán az erős köhögése. Másodszor a féléves ikreinek egyikével élte át ugyanezt, csak nála nem ment a roham ájulásig. Akkor már voltak otthon recept alapján kiváltott szerek (szteroidos kúp, spray), amiket még az első esetnél szereztek be, hogy ha még egyszer előfordul, azonnal tudjanak cselekedni. Hívta a gyermekorvost, akinek bejátszotta a telefonba a hangfelvételt, hogyan veszi a kislány alvás közben a levegőt. Akkor még otthon maradtak, a gyermek szteroidokat kapott.

Milyen a stridoros légzés, köhögés?

Az anyuka bevágta a TikTok-videóba is a féléves kislány légzését, hogy mindenki tudja, hallja, milyen a belégzési nehézség által kiváltott stridoros légzés, ismerje meg ezeket a hangokat). Később a gyermekorvos tanácsára kihívta a mentőket. Amikor tárcsázta a 112-t, feltettek neki egy sor kérdést, és vele maradtak addig, amíg a mentők ki nem érkeztek.

A TikTok-videóban az anyuka elmondja: a spray azonnal hat, a kúpnak van egy kis felszívódási ideje; azt szokták mondani, hogy ha 25 percen belül nem javul a helyzet, hanem rosszabbodik, akkor mentő kell. A féléves kislányt kórházba vitték és a protokoll szerint 24 órás megfigyelésre bent tartották.

Mit kell tenni kruppos roham esetén?

Az anyuka a videóban felsorolja a teendőket:

bugyoláljuk be a gyermeket egy takaróba, tegyünk a fejére sapkát,

rohanjunk ki vele a szabadba, a friss levegőre, a hideg jót tesz, így meg tud könnyebbülni.

Ha nem tél van, hanem ősz vagy tavasz, és kint nincs olyan hideg, nyissuk ki a fagyasztó ajtaját, és álljunk a babával eléje, hogy hideget kapjon a baba légzőrendszere

Kruppos roham esetén a garat teljesen összeszűkül, de a hidegre reagálva kinyílik, és a gyermek kap rendesen újra levegőt – magyarázza az anyuka, aki hozzáteszi: a Youtube-on van felvétel a kruppos köhögésről, hallgassák meg, ismerjék meg a szülők, hogy adott esetben felismerhessék, és javasolja, hogy nézzék meg az Országos Mentő Szolgálat oktatóvideóját is, hogy tudják, mit kell tenni kruppos roham esetén.